https://sarabic.ae/20250309/الأمين-العام-لـحزب-الله-يكشف-تفاصيل-آخر-لقاء-واتصال-مع-حسن-نصر-الله-قبل-اغتياله-1098537942.html

الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله

الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله

سبوتنيك عربي

وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، تشييع الأمينيين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، بـ"التشييع الإلهي". 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T19:46+0000

2025-03-09T19:46+0000

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وفي حديثٍ لقناة "المنار"، قال قاسم: "بعد شهادة السيد حسن نصر الله، كان هناك تواصل مع السيد هاشم صفي الدين، بخصوص يوم الدفن لكن الظروف كانت معقّدة وقررنا تأجيل الدفن بسبب الخطر على الناس".وأضاف: "تبيّن أن هذا التأجيل أتاح لنا فرصة أن نجد قطعة أرض على طريق المطار وأن يكون لنا فرصة لدعوة الناس للمشاركة"، مؤكدًا أن "المقاومة فكرة تسري في العقول، والتشييع ليس لشخصين رحلا بل للمستقبل وهذه صلة بين الأمينين العامين وبين المستقبل".وكشف قاسم أن آخر لقاء مباشر له مع حسن نصر الله، كان "بحضور عدد من أعضاء الشورى، في 18 أيلول (سبتمبر الماضي)، وآخر اتصال معه كان في 21 من الشهر ذاته"، مشيرًا إلى أن نصر الله اتصل به وقال له إن "إبراهيم عقيل استشهد"، وطلب منه أن يصلي في تشييعه ويتحدث بالمناسبة.وأكمل: "تحدثت في 30 أيلول الماضي، أول كلمة مُتلفزة بصفتي نائب أمين عام، بينما كان يتابع هاشم صفي الدين، مهام الأمين العام لحزب الله"، مشيرًا إلى أنه "بعد شهادة هاشم صفي الدين، اتصل بقيادة المقاومة العسكرية وطلب منها إبلاغه ماذا بقي وليس ماذا ذهب".وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.

https://sarabic.ae/20250303/كان-مكتئبا-بلا-روح-نجل-حسن-نصر-الله-يروي-تفاصيل-الأيام-الأخيرة-لوالده-قبل-اغتياله-1098334957.html

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