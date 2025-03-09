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الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله
الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله
سبوتنيك عربي
وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، تشييع الأمينيين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، بـ"التشييع الإلهي". 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T19:46+0000
2025-03-09T19:46+0000
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وفي حديثٍ لقناة "المنار"، قال قاسم: "بعد شهادة السيد حسن نصر الله، كان هناك تواصل مع السيد هاشم صفي الدين، بخصوص يوم الدفن لكن الظروف كانت معقّدة وقررنا تأجيل الدفن بسبب الخطر على الناس".وأضاف: "تبيّن أن هذا التأجيل أتاح لنا فرصة أن نجد قطعة أرض على طريق المطار وأن يكون لنا فرصة لدعوة الناس للمشاركة"، مؤكدًا أن "المقاومة فكرة تسري في العقول، والتشييع ليس لشخصين رحلا بل للمستقبل وهذه صلة بين الأمينين العامين وبين المستقبل".وكشف قاسم أن آخر لقاء مباشر له مع حسن نصر الله، كان "بحضور عدد من أعضاء الشورى، في 18 أيلول (سبتمبر الماضي)، وآخر اتصال معه كان في 21 من الشهر ذاته"، مشيرًا إلى أن نصر الله اتصل به وقال له إن "إبراهيم عقيل استشهد"، وطلب منه أن يصلي في تشييعه ويتحدث بالمناسبة.وأكمل: "تحدثت في 30 أيلول الماضي، أول كلمة مُتلفزة بصفتي نائب أمين عام، بينما كان يتابع هاشم صفي الدين، مهام الأمين العام لحزب الله"، مشيرًا إلى أنه "بعد شهادة هاشم صفي الدين، اتصل بقيادة المقاومة العسكرية وطلب منها إبلاغه ماذا بقي وليس ماذا ذهب".وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
https://sarabic.ae/20250303/كان-مكتئبا-بلا-روح-نجل-حسن-نصر-الله-يروي-تفاصيل-الأيام-الأخيرة-لوالده-قبل-اغتياله-1098334957.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله

19:46 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinمراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، تشييع الأمينيين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، بـ"التشييع الإلهي".
وفي حديثٍ لقناة "المنار"، قال قاسم: "بعد شهادة السيد حسن نصر الله، كان هناك تواصل مع السيد هاشم صفي الدين، بخصوص يوم الدفن لكن الظروف كانت معقّدة وقررنا تأجيل الدفن بسبب الخطر على الناس".
وأضاف: "تبيّن أن هذا التأجيل أتاح لنا فرصة أن نجد قطعة أرض على طريق المطار وأن يكون لنا فرصة لدعوة الناس للمشاركة"، مؤكدًا أن "المقاومة فكرة تسري في العقول، والتشييع ليس لشخصين رحلا بل للمستقبل وهذه صلة بين الأمينين العامين وبين المستقبل".
وكشف قاسم أن آخر لقاء مباشر له مع حسن نصر الله، كان "بحضور عدد من أعضاء الشورى، في 18 أيلول (سبتمبر الماضي)، وآخر اتصال معه كان في 21 من الشهر ذاته"، مشيرًا إلى أن نصر الله اتصل به وقال له إن "إبراهيم عقيل استشهد"، وطلب منه أن يصلي في تشييعه ويتحدث بالمناسبة.

وأكد قاسم أنه "قبل أن يتم الإعلان عن انتخاب هاشم صفي الدين، استشهد، ولم أشعر لا بقلق أو توتر بل شعرت بالتسديد الإلهي، ومع شهادة صفي الدين، شعرت بزلزال حصل وقلت انقلبت حياتي رأسا على عقب".

وأكمل: "تحدثت في 30 أيلول الماضي، أول كلمة مُتلفزة بصفتي نائب أمين عام، بينما كان يتابع هاشم صفي الدين، مهام الأمين العام لحزب الله"، مشيرًا إلى أنه "بعد شهادة هاشم صفي الدين، اتصل بقيادة المقاومة العسكرية وطلب منها إبلاغه ماذا بقي وليس ماذا ذهب".
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
كان مكتئبا بلا روح.. نجل حسن نصر الله يروي تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله
3 مارس, 06:49 GMT
وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.

يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، تم اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
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