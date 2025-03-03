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https://sarabic.ae/20250303/كان-مكتئبا-بلا-روح-نجل-حسن-نصر-الله-يروي-تفاصيل-الأيام-الأخيرة-لوالده-قبل-اغتياله-1098334957.html
كان مكتئبا بلا روح.. نجل حسن نصر الله يروي تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله
كان مكتئبا بلا روح.. نجل حسن نصر الله يروي تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله
سبوتنيك عربي
كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن بعض تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T06:49+0000
2025-03-03T06:50+0000
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وقال جواد نصر الله، في تصريحات متلفزة، إن "والده كان يشعر بالاكتئاب والحزن وبلا روح"، وفق تعبيره.وأضاف في تصريحات لقناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله": "كل من رآه وتحدث معه كان يقول إن حسن نصر الله، الذي كان قبل حادثة تفجيرات البيجر يختلف تماما عن نصر الله بعد ذلك. ومن رأى والدي في أيامه الأخيرة شعر وكأنهم يودعونه".ويوم الجمعة الماضية، نشرت قناة "المنار" تسجيلا يظهر الغرفة التي كان الراحل نصر الله، يعتاد على التواجد فيها قبل بدء خطاباته الشهيرة.كما استعرضت القناة غرفة خاصة كان نصر الله يتواجد فيها أثناء المناسبات الدينية العامة لـ"حزب الله" اللبناني، مشيرة إلى أن جماهير الحزب لم تكن تعلم أن نصر الله كان على مسافة أمتار قليلة منهم.ويوم الأحد الماضي الموافق 23 فبراير/ شباط 2025، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصل عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بقيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة الرياضية في بيروت بالتزامن مع مرور جثماني الأمينين العامين الراحلين لـ"حزب الله"، خلال مراسم التشييع التي حضرها آلاف اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20250226/تقرير-إسرائيل-بحثت-قصف-جنازة-نصر-الله--1098211057.html
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن

كان مكتئبا بلا روح.. نجل حسن نصر الله يروي تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله

06:49 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 03.03.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن بعض تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده.
وقال جواد نصر الله، في تصريحات متلفزة، إن "والده كان يشعر بالاكتئاب والحزن وبلا روح"، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات لقناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله": "كل من رآه وتحدث معه كان يقول إن حسن نصر الله، الذي كان قبل حادثة تفجيرات البيجر يختلف تماما عن نصر الله بعد ذلك. ومن رأى والدي في أيامه الأخيرة شعر وكأنهم يودعونه".
ويوم الجمعة الماضية، نشرت قناة "المنار" تسجيلا يظهر الغرفة التي كان الراحل نصر الله، يعتاد على التواجد فيها قبل بدء خطاباته الشهيرة.
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
تقرير: إسرائيل بحثت قصف جنازة "نصر الله"
26 فبراير, 19:26 GMT
كما استعرضت القناة غرفة خاصة كان نصر الله يتواجد فيها أثناء المناسبات الدينية العامة لـ"حزب الله" اللبناني، مشيرة إلى أن جماهير الحزب لم تكن تعلم أن نصر الله كان على مسافة أمتار قليلة منهم.
ويوم الأحد الماضي الموافق 23 فبراير/ شباط 2025، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
23 فبراير, 15:12 GMT
وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصل عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بقيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة الرياضية في بيروت بالتزامن مع مرور جثماني الأمينين العامين الراحلين لـ"حزب الله"، خلال مراسم التشييع التي حضرها آلاف اللبنانيين.
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