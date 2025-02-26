https://sarabic.ae/20250226/تقرير-إسرائيل-بحثت-قصف-جنازة-نصر-الله--1098211057.html
تقرير: إسرائيل بحثت قصف جنازة "نصر الله"
تقرير: إسرائيل بحثت قصف جنازة "نصر الله"
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بحث قصف جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T19:26+0000
2025-02-26T19:26+0000
2025-02-26T19:26+0000
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098094853_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c8574018c4dfa1707ed60ea2b5d508b.jpg
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان بالجييش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي ألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي درس شن هجوم على جنازة حسن نصر الله. وأوضحت القناة أن رئيس الأركان المنتهية ولايته، قد ألمح قبل جنازة نصر الله إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم أو قصف جنازة نصر الله، رغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي كانت تحلق، فعليا، فوق سماء بيروت أثناء مراسم الجنازة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي، قد تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع أمام طلاب فرقة المشاة الأولى، بحضور مواطنين كدنيين، وألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله. ولفتت إلى أن الجنرال هرتسي هاليفي، قد قال "أنا في السيارة بالخارج لمدة 10-15 دقيقة، للتشاور. هل تريدون أن تخمنوا ماذا؟ حول جنازة نصر الله - نحن مترددون"، حيث التفت إلى الحضور وقال: "ما الذي لم نحسم أمرنا بشأنه؟" كانت الإجابة: "الهجوم.. ابتسم هاليفي وأضاف: "لقد فهمت. من يؤيد ذلك؟".ويوم الأحد الماضي، شيعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصلت عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في بلنان، بقيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة الرياضية في بيروت بالتزامن مع مرور جثماني الأمينين العامين الراحلين لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، خلال مراسم التشييع التي حضرها آلاف اللبنانيين.وفي كلمة مصورة بثت الأحد، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن المقاومة مستمرة وستقرر العودة إلى إطلاق النار في الوقت المناسب، مؤكدًا أن بقاء إسرائيل في 5 مواقع بجنوب لبنان لا يمكن وصفه إلا بالاحتلال وليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.وأوضح أن حزب الله يتابع تحرك الدولة لطرد إسرائيل دبلوماسيا، وسيتابع النتائج ويبني عليها، مشددا على أن الحزب يؤمن بدور الجيش في الدفاع عن السيادة والأمن في البلاد.كما أشار إلى أن حزب الله سيواصل دعم تحرير فلسطين، ومواجهة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن "المقاومة ستكمل طريق نصر الله وستحفظ وصيته"، قائلًا "مساهمة السيد نصر الله كانت عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية، ونحن سنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخط".
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-بشأن-الضفة-الغربية-ويعلق-على-جنازة-نصر-الله-1098097868.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098094853_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_608e5f24a2056ac5139c0f671eda896e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
تقرير: إسرائيل بحثت قصف جنازة "نصر الله"
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بحث قصف جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان بالجييش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي ألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي درس شن هجوم على جنازة حسن نصر الله.
وأوضحت القناة أن رئيس الأركان المنتهية ولايته، قد ألمح قبل جنازة نصر الله إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم أو قصف جنازة نصر الله، رغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي كانت تحلق، فعليا، فوق سماء بيروت أثناء مراسم الجنازة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي، قد تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع أمام طلاب فرقة المشاة الأولى، بحضور مواطنين كدنيين، وألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.
ولفتت إلى أن الجنرال هرتسي هاليفي
، قد قال "أنا في السيارة بالخارج لمدة 10-15 دقيقة، للتشاور. هل تريدون أن تخمنوا ماذا؟ حول جنازة نصر الله - نحن مترددون"، حيث التفت إلى الحضور وقال: "ما الذي لم نحسم أمرنا بشأنه؟" كانت الإجابة: "الهجوم.. ابتسم هاليفي وأضاف: "لقد فهمت. من يؤيد ذلك؟".
ويوم الأحد الماضي، شيعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.
وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصلت عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في بلنان، بقيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة الرياضية في بيروت بالتزامن مع مرور جثماني الأمينين العامين الراحلين لـ"حزب الله
"، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، خلال مراسم التشييع التي حضرها آلاف اللبنانيين.
وفي كلمة مصورة بثت الأحد، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن المقاومة مستمرة وستقرر العودة إلى إطلاق النار في الوقت المناسب، مؤكدًا أن بقاء إسرائيل في 5 مواقع بجنوب لبنان لا يمكن وصفه إلا بالاحتلال وليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن حزب الله يتابع تحرك الدولة لطرد إسرائيل
دبلوماسيا، وسيتابع النتائج ويبني عليها، مشددا على أن الحزب يؤمن بدور الجيش في الدفاع عن السيادة والأمن في البلاد.
كما أشار إلى أن حزب الله سيواصل دعم تحرير فلسطين، ومواجهة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن "المقاومة ستكمل طريق نصر الله وستحفظ وصيته"، قائلًا "مساهمة السيد نصر الله كانت عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية، ونحن سنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخط".