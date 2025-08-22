https://sarabic.ae/20250822/لاريجاني-لا-نفرض-شيئا-على-حزب-الله-فهو-ناضج-ويأخذ-قراراته-بنفسه-1104044137.html
لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يظل مطروحا دائما، لافتا إلى أن المعاهدة لم تحقق أي فائدة لإيران.
وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع "khamenei.ir"، إن المفاوضات لن تكون مجدية إلا إذا كانت حقيقية وليست ذريعة لأهداف أخرى، مضيفا: "إذا أرادوا الحرب فليبدأوا، وحين يندمون فليعودوا للتفاوض، لكن الإيرانيين لن يستسلموا".وتطرق إلى قضايا إقليمية، مؤكدا أن "الضغوط الإسرائيلية والأمريكية هي التي صنعت حركات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن"، مشددا على أن دعم طهران للمقاومة "استثمار استراتيجي" سيستمر كما في السابق، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أعلن لاريجاني عن إنشاء مجلس دفاع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لحل مشكلات القوات المسلحة والتخطيط لمتطلباتها، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تستفيد من قدرات الخبراء والشباب لمواجهة التحديات الحديثة.وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" اللبناني كحاجته لنا.. سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق".وختم لاريجاني بالتأكيد على أن الدبلوماسية ستظل أداة أساسية لإيران، لكنها مشروطة بالجدية، محذرا من أن أي ضغوط أو رهانات على استسلام الشعب الإيراني "كلام فارغ" لن يتحقق.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يظل مطروحا دائما، لافتا إلى أن المعاهدة لم تحقق أي فائدة لإيران.
وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع "khamenei.ir"، إن المفاوضات لن تكون مجدية إلا إذا كانت حقيقية وليست ذريعة لأهداف أخرى، مضيفا: "إذا أرادوا الحرب فليبدأوا، وحين يندمون فليعودوا للتفاوض، لكن الإيرانيين لن يستسلموا".
وتطرق إلى قضايا إقليمية، مؤكدا أن "الضغوط الإسرائيلية والأمريكية هي التي صنعت حركات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن"، مشددا على أن دعم طهران للمقاومة "استثمار استراتيجي" سيستمر كما في السابق، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وعن طلب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، منه بعد توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال علي لاريجاني إنه "في أول اجتماع لنا بعد تولي هذه المسؤولية، كان طلبه الرئيسي هو بذل قصارى جهدنا لضمان حماية المصالح الوطنية للبلاد جيدا وتحقيق الأمن المستدام، إذ يرى أن هذا العمل يجب أن يُتابع بمثابرة وثبات وحزم. وهو على نفس النهج، وخلال هذه الفترة من الحرب، لم أرَ لديه أدنى شك في مساره".
كما أعلن لاريجاني عن إنشاء مجلس دفاع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لحل مشكلات القوات المسلحة والتخطيط لمتطلباتها، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تستفيد من قدرات الخبراء والشباب لمواجهة التحديات الحديثة.
وبشأن دعم "محور المقاومة" في المنطقة، قال لاريجاني: "إيران تدعم المقاومة دائما، لأنها تراها تيارا أصيلا واستثمارا هاما.. هل تخلّى أعداؤنا عن إسرائيل؟ وهل تخلى الأمريكيون عن دعم إسرائيل؟ لا، فهم لا يزالون يساندونها.. عندما يستخدم العدو كل قدراته الصغيرة منها والكبيرة، لماذا لا نستخدم نحن قدراتنا؟".
وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" اللبناني كحاجته لنا.. سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق".
وتابع لاريجاني: "قضايا لبنان تحل بالحوار الداخلي، ونحن لا نفرض شيئا على "حزب الله" اللبناني، فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه".
وختم لاريجاني بالتأكيد على أن الدبلوماسية ستظل أداة أساسية لإيران، لكنها مشروطة بالجدية، محذرا من أن أي ضغوط أو رهانات على استسلام الشعب الإيراني "كلام فارغ" لن يتحقق.