لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

عربي
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/لاريجاني-لا-نفرض-شيئا-على-حزب-الله-فهو-ناضج-ويأخذ-قراراته-بنفسه-1104044137.html
لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه
لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه
سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يظل مطروحا... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T17:33+0000
2025-08-22T17:33+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار حزب الله
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg
وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع "khamenei.ir"، إن المفاوضات لن تكون مجدية إلا إذا كانت حقيقية وليست ذريعة لأهداف أخرى، مضيفا: "إذا أرادوا الحرب فليبدأوا، وحين يندمون فليعودوا للتفاوض، لكن الإيرانيين لن يستسلموا".وتطرق إلى قضايا إقليمية، مؤكدا أن "الضغوط الإسرائيلية والأمريكية هي التي صنعت حركات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن"، مشددا على أن دعم طهران للمقاومة "استثمار استراتيجي" سيستمر كما في السابق، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أعلن لاريجاني عن إنشاء مجلس دفاع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لحل مشكلات القوات المسلحة والتخطيط لمتطلباتها، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تستفيد من قدرات الخبراء والشباب لمواجهة التحديات الحديثة.وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" اللبناني كحاجته لنا.. سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق".وختم لاريجاني بالتأكيد على أن الدبلوماسية ستظل أداة أساسية لإيران، لكنها مشروطة بالجدية، محذرا من أن أي ضغوط أو رهانات على استسلام الشعب الإيراني "كلام فارغ" لن يتحقق.
https://sarabic.ae/20250717/فرنسا-الأوروبيون-أبلغوا-إيران-بإعادة-فرض-العقوبات-إذا-لم-يحرز-تقدم-في-الاتفاق-النووي-1102777906.html
https://sarabic.ae/20250806/عراقجي-خطة-نزع-سلاح-حزب-الله-مصيرها-الفشل-وإيران-تواصل-دعمه-دون-تدخل--1103455636.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_128:0:2503:1781_1920x0_80_0_0_f85fffee4f1ca28b610e70ef683fe004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن

لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

17:33 GMT 22.08.2025
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يظل مطروحا دائما، لافتا إلى أن المعاهدة لم تحقق أي فائدة لإيران.
وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع "khamenei.ir"، إن المفاوضات لن تكون مجدية إلا إذا كانت حقيقية وليست ذريعة لأهداف أخرى، مضيفا: "إذا أرادوا الحرب فليبدأوا، وحين يندمون فليعودوا للتفاوض، لكن الإيرانيين لن يستسلموا".
وتطرق إلى قضايا إقليمية، مؤكدا أن "الضغوط الإسرائيلية والأمريكية هي التي صنعت حركات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن"، مشددا على أن دعم طهران للمقاومة "استثمار استراتيجي" سيستمر كما في السابق، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وعن طلب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، منه بعد توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال علي لاريجاني إنه "في أول اجتماع لنا بعد تولي هذه المسؤولية، كان طلبه الرئيسي هو بذل قصارى جهدنا لضمان حماية المصالح الوطنية للبلاد جيدا وتحقيق الأمن المستدام، إذ يرى أن هذا العمل يجب أن يُتابع بمثابرة وثبات وحزم. وهو على نفس النهج، وخلال هذه الفترة من الحرب، لم أرَ لديه أدنى شك في مساره".
كما أعلن لاريجاني عن إنشاء مجلس دفاع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لحل مشكلات القوات المسلحة والتخطيط لمتطلباتها، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تستفيد من قدرات الخبراء والشباب لمواجهة التحديات الحديثة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
فرنسا: الأوروبيون أبلغوا إيران بإعادة فرض العقوبات إذا لم يحرز تقدم في الاتفاق النووي
17 يوليو, 23:55 GMT

وبشأن دعم "محور المقاومة" في المنطقة، قال لاريجاني: "إيران تدعم المقاومة دائما، لأنها تراها تيارا أصيلا واستثمارا هاما.. هل تخلّى أعداؤنا عن إسرائيل؟ وهل تخلى الأمريكيون عن دعم إسرائيل؟ لا، فهم لا يزالون يساندونها.. عندما يستخدم العدو كل قدراته الصغيرة منها والكبيرة، لماذا لا نستخدم نحن قدراتنا؟".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" اللبناني كحاجته لنا.. سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق".
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
عراقجي: خطة نزع سلاح "حزب الله" مصيرها الفشل وإيران تواصل دعمه دون تدخل
6 أغسطس, 20:19 GMT
وتابع لاريجاني: "قضايا لبنان تحل بالحوار الداخلي، ونحن لا نفرض شيئا على "حزب الله" اللبناني، فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه".
وختم لاريجاني بالتأكيد على أن الدبلوماسية ستظل أداة أساسية لإيران، لكنها مشروطة بالجدية، محذرا من أن أي ضغوط أو رهانات على استسلام الشعب الإيراني "كلام فارغ" لن يتحقق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала