لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

سبوتنيك عربي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لن ترضخ للضغوط، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يظل مطروحا... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع "khamenei.ir"، إن المفاوضات لن تكون مجدية إلا إذا كانت حقيقية وليست ذريعة لأهداف أخرى، مضيفا: "إذا أرادوا الحرب فليبدأوا، وحين يندمون فليعودوا للتفاوض، لكن الإيرانيين لن يستسلموا".وتطرق إلى قضايا إقليمية، مؤكدا أن "الضغوط الإسرائيلية والأمريكية هي التي صنعت حركات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن"، مشددا على أن دعم طهران للمقاومة "استثمار استراتيجي" سيستمر كما في السابق، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أعلن لاريجاني عن إنشاء مجلس دفاع تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لحل مشكلات القوات المسلحة والتخطيط لمتطلباتها، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تستفيد من قدرات الخبراء والشباب لمواجهة التحديات الحديثة.وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" اللبناني كحاجته لنا.. سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق".وختم لاريجاني بالتأكيد على أن الدبلوماسية ستظل أداة أساسية لإيران، لكنها مشروطة بالجدية، محذرا من أن أي ضغوط أو رهانات على استسلام الشعب الإيراني "كلام فارغ" لن يتحقق.

