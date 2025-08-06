https://sarabic.ae/20250806/عراقجي-خطة-نزع-سلاح-حزب-الله-مصيرها-الفشل-وإيران-تواصل-دعمه-دون-تدخل--1103455636.html

عراقجي: خطة نزع سلاح "حزب الله" مصيرها الفشل وإيران تواصل دعمه دون تدخل

عراقجي: خطة نزع سلاح "حزب الله" مصيرها الفشل وإيران تواصل دعمه دون تدخل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن محاولات نزع سلاح "حزب الله" اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T20:19+0000

2025-08-06T20:19+0000

2025-08-06T20:19+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار حزب الله

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg

وأوضح أن هذه المحاولات تجددت في الآونة الأخيرة وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صمودها أمام الضغوط، وفقا لوكالة "تسنيم". وأشار عراقجي إلى أن "شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله"، مؤكدا أن الحزب "يعيش اليوم في ذروة قوته". وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه بكفاءة. وأضاف أن قرارات الحزب المستقبلية تتخذها قيادته بشكل مستقل، بينما تقتصر إيران على تقديم الدعم دون التدخل في هذه القرارات، مؤكدا موقف طهران الداعم للمقاومة. وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان". ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025. وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

https://sarabic.ae/20250806/وزير-الخارجية-اللبناني-يوجه-رسالة-صارمة-إلى-حزب-الله---1103453137.html

https://sarabic.ae/20250805/حزب-الله-لن-نوافق-على-أي-جدول-زمني-لنزع-سلاحنا-في-ظل-العدوان-الإسرائيلي-1103406107.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, أخبار الشرق الأوسط