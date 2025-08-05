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"حزب الله": لن نوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحنا في ظل العدوان الإسرائيلي
"حزب الله": لن نوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحنا في ظل العدوان الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا جاءت بإملاءات تهدف إلى إضعاف لبنان عبر نزع سلاح المقاومة لصالح إسرائيل،... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T15:31+0000
2025-08-05T15:31+0000
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وأوضح قاسم، في كلمة له، أن "حزب الله" اللبناني لن يوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحه يُطرح للتنفيذ في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر".وأكد قاسم في كلمته على أن بناء لبنان لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة الوطنية، وتحديد الأولويات بعيدا عن أي وصاية خارجية.وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل كشف عن مستوى التعاون القائم بين المقاومة والدولة، لافتا إلى أن "حزب الله" التزم بالاتفاق، وسهّل كل الإجراءات اللازمة لإنجازه، ولم تُسجل أي خروقات من جانبه طوال ثمانية أشهر.وأكد قاسم أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وقامت بآلاف الخروقات، لأنها رأت أن الاتفاق يمنح "حزب الله" اللبناني قدرة على تعزيز وجوده داخل لبنان.وفي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمته إلى إنجاز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانفجار بعيدًا عن التسييس.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250805/رئيس-الحكومة-اللبنانية-متمسك-بعقد-جلسة-مجلس-الوزراء-حول-نزع-سلاح-حزب-الله-في-موعدها-1103391554.html
https://sarabic.ae/20250804/حزب-الله-يطالبوننا-بتسليم-السلاح-وقرارنا-واضح-تحرير-لبنان-وحماية-سيادته-1103366919.html
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أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله": لن نوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحنا في ظل العدوان الإسرائيلي

15:31 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا جاءت بإملاءات تهدف إلى إضعاف لبنان عبر نزع سلاح المقاومة لصالح إسرائيل، معتبرا أن الهدف من تلك الضغوط هو تجريد لبنان من قوته.
وأوضح قاسم، في كلمة له، أن "حزب الله" اللبناني لن يوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحه يُطرح للتنفيذ في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر".

وشدد الأمين العام على أن أي "عدوان على لبنان سيقابل بهجوم صاروخي على إسرائيل".

وأكد قاسم في كلمته على أن بناء لبنان لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة الوطنية، وتحديد الأولويات بعيدا عن أي وصاية خارجية.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل كشف عن مستوى التعاون القائم بين المقاومة والدولة، لافتا إلى أن "حزب الله" التزم بالاتفاق، وسهّل كل الإجراءات اللازمة لإنجازه، ولم تُسجل أي خروقات من جانبه طوال ثمانية أشهر.
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
رئيس الحكومة اللبنانية متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء حول نزع سلاح "حزب الله" في موعدها
10:27 GMT
وأكد قاسم أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وقامت بآلاف الخروقات، لأنها رأت أن الاتفاق يمنح "حزب الله" اللبناني قدرة على تعزيز وجوده داخل لبنان.
وفي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمته إلى إنجاز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانفجار بعيدًا عن التسييس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
أمس, 16:45 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
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