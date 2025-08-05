https://sarabic.ae/20250805/رئيس-الحكومة-اللبنانية-متمسك-بعقد-جلسة-مجلس-الوزراء-حول-نزع-سلاح-حزب-الله-في-موعدها-1103391554.html

رئيس الحكومة اللبنانية متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء حول نزع سلاح "حزب الله" في موعدها

رئيس الحكومة اللبنانية متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء حول نزع سلاح "حزب الله" في موعدها

سبوتنيك عربي

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام متمسك بعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها رغم غياب وزيرين". 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T10:27+0000

2025-08-05T10:27+0000

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وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، أنها تتوقع انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة، مشيرة إلى أن وزراء حزبي "القوات" و"التقدمي الاشتراكي" يلوحون بخيارات تصعيدية إذا لم تحدد الحكومة اللبنانية مهلة 3 أشهر لتسليم "حزب الله" سلاحه.وأضافت المصادر أن "وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إذا جرى التعهد بعدم التصويت على مهلة لتسليم سلاح حزب الله".وتابعت: "القيادة السياسية للثنائي أكدت خلال الاتصالات الليلية التي جرت مع رئيس الجمهورية والحكومة أنهما لن يوقعا بأيدي وزرائهم قرار إعدامهم وتسليم السلاح وجعل إسرائيل والإرهاب يتحكم باللبنانيين".ونشر "حزب الله" اللبناني، الأحد الماضي، مقطع فيديو، للرد على مطالبته بتسليم السلاح.وجاء في الفيديو: "يطالبوننا بتسليم السلاح، وقرارنا واضح وخطابنا واضح، تحرير لبنان وحماية سيادته، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي، واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية".وأضاف أنه "لا يمكن أن يبقى لبنان بدون مواجهة للعدو"، مؤكدا أن "المقاومة هي الخيار الوحيد".وكان "حزب الله" اللبناني نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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