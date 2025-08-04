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"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو، للرد على مطالبته بتسليم السلاح. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T16:45+0000
2025-08-04T16:45+0000
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وجاء في الفيديو: "يطالبوننا بتسليم السلاح، وقرارنا واضح وخطابنا واضح، تحرير لبنان وحماية سيادته، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي، واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية".وأضاف أنه "لا يمكن أن يبقى لبنان بدون مواجهة للعدو"، مؤكدا أن "المقاومة هي الخيار الوحيد".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250803/وزير-العدل-اللبناني-لن-نسمح-لـحزب-الله-بجر-البلاد-معه-إذا-اختار-الانتحار-ورفض-تسليم-سلاحه-1103317398.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته

16:45 GMT 04.08.2025
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو، للرد على مطالبته بتسليم السلاح.
وجاء في الفيديو: "يطالبوننا بتسليم السلاح، وقرارنا واضح وخطابنا واضح، تحرير لبنان وحماية سيادته، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي، واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يبقى لبنان بدون مواجهة للعدو"، مؤكدا أن "المقاومة هي الخيار الوحيد".
وكان "حزب الله" اللبناني نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".
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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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