https://sarabic.ae/20250804/حزب-الله-يطالبوننا-بتسليم-السلاح-وقرارنا-واضح-تحرير-لبنان-وحماية-سيادته-1103366919.html

"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته

"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو، للرد على مطالبته بتسليم السلاح. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T16:45+0000

2025-08-04T16:45+0000

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وجاء في الفيديو: "يطالبوننا بتسليم السلاح، وقرارنا واضح وخطابنا واضح، تحرير لبنان وحماية سيادته، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي، واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية".وأضاف أنه "لا يمكن أن يبقى لبنان بدون مواجهة للعدو"، مؤكدا أن "المقاومة هي الخيار الوحيد".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

https://sarabic.ae/20250803/وزير-العدل-اللبناني-لن-نسمح-لـحزب-الله-بجر-البلاد-معه-إذا-اختار-الانتحار-ورفض-تسليم-سلاحه-1103317398.html

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