https://sarabic.ae/20250804/الرئيس-اللبناني-في-الذكرى-الخامسة-لانفجار-مرفأ-بيروت-العدالة-قادمة-والحساب-آت-1103342049.html

الرئيس اللبناني في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة لن تموت والمحاسبة حتمية

الرئيس اللبناني في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة لن تموت والمحاسبة حتمية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة"، مشددًا أن "العدالة لا تعرف... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

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ووصف عون، في بيان بهذه المناسبة، الانفجار بأنه "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم"، مستذكرًا أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والدمار الواسع الذي طال العاصمة اللبنانية.وقال: "نقف اليوم أمام أرواح الشهداء وعائلاتهم وكل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن المحاسبة حتمية".وأشار عون إلى أن محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة كانت من أولوياته منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن "الدولة تعمل بكل الوسائل لضمان استكمال التحقيقات بشفافية، وستواصل الضغط على الجهات المختصة لمساءلة كل المتورطين، أيًا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم".وختم الرئيس اللبناني جوزيف عون، بيانه بالإشادة بروح التضامن الشعبي بعد الكارثة، معتبرًا أن "تلك الروح الوطنية هي التي ستمهد الطريق لتحقيق العدالة وبناء وطن قائم على الشفافية والمساءلة".ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.

https://sarabic.ae/20250704/تحذير-من-قنبلة-موقوتة-في-مرفأ-بيروت-ومسؤول-لبناني-يطالب-بالتحرك-خلال-48-ساعة-1102343939.html

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