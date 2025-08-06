https://sarabic.ae/20250806/وزير-الخارجية-اللبناني-يوجه-رسالة-صارمة-إلى-حزب-الله---1103453137.html

وزير الخارجية اللبناني يوجه رسالة صارمة إلى "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني يوجه رسالة صارمة إلى "حزب الله"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، "حاسم ونهائي". 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T18:24+0000

2025-08-06T18:24+0000

2025-08-06T18:24+0000

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وأكد وزير الخارجية، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أن "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولا تلبية لتطلعات الشعب اللبناني". وكان "حزب الله" اللبناني قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود". ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده. وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025. وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

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