لبنان يحدد 5 سبتمبر موعدا لمناقشة خطة "نزع السلاح"
لبنان يحدد 5 سبتمبر موعدا لمناقشة خطة "نزع السلاح"
العالم, لبنان, اسرائيل, أخبار حزب الله

19:49 GMT 29.08.2025
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عن عقد جلسة، يوم 5 أيلول/سبتمبر 2025 في القصر الجمهوري ببعبدا، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر سلاح "حزب الله".
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على منصة "إكس": "يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري في ​بعبدا​ لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب (أغسطس) 2025".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
رئيس الوزراء اللبناني: قررنا تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
5 أغسطس, 19:29 GMT
وقال "حزب الله"، في بيان سابق له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
"حزب الله" اللبناني: تبني الحكومة للورقة الأمريكية دليل على انقلابها على كل التعهدات
7 أغسطس, 15:49 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
"حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية
مقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة
