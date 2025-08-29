https://sarabic.ae/20250829/لبنان-يحدد-5-سبتمبر-موعدا-لمناقشة-خطة-نزع-السلاح-1104298236.html
لبنان يحدد 5 سبتمبر موعدا لمناقشة خطة "نزع السلاح"
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عن عقد جلسة، يوم 5 أيلول/سبتمبر 2025 في القصر الجمهوري ببعبدا، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر سلاح "حزب الله". 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على منصة "إكس": "يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب (أغسطس) 2025".وقال "حزب الله"، في بيان سابق له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه في عدوانها على لبنان".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"."حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيليةمقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على منصة "إكس": "يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب (أغسطس) 2025".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وقال "حزب الله"، في بيان سابق له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه في عدوانها على لبنان".
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب
يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".