عربي
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".
18:20 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 18:25 GMT 28.08.2025)
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".
