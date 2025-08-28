https://sarabic.ae/20250828/مقتل-عسكريين-لبنانيين-اثنين-جراء-انفجار-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-سقطت-في-منطقة-الناقورة---عاجل-1104246230.html
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T18:20+0000
2025-08-28T18:20+0000
2025-08-28T18:25+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097836304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cca947237428b3ba1b873aef4bcfea1.jpg
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097836304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e29239a15ce251d8e35ce1496985c34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الأخبار
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
18:20 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 18:25 GMT 28.08.2025)
يتبع
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".