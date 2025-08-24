مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/مبعوث-أمريكي-يبحث-مع-نتنياهو-الحد-من-الهجمات-الإسرائيلية-على-لبنان-1104097247.html
مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T20:18+0000
2025-08-24T20:18+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".وأضافت القناة أن "باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجية، جدعون ساعر، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسمية".وكشف مسؤولون أمريكيون، وفقا للقناة، أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يفرض على إسرائيل مصلحة واضحة في تهدئة الأوضاع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصل إلى تفاهمات جديدة مع الدولتين".وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك، مؤكداً الموافقة على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما في ذلك "حزب الله"، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-سوريين-ومصادرة-أسلحة-جنوبي-سوريا-1104094067.html
https://sarabic.ae/20250824/إسرائيل-تعلن-تدمير-القصر-الرئاسي--في-صنعاء-ونتنياهو-يؤكد-أن-الحوثي-تلقى-درسا-قاسيا-1104093623.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

20:18 GMT 24.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".
وأضافت القناة أن "باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجية، جدعون ساعر، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسمية".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
18:32 GMT
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية قولها إن إدارة ترامب تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات في المستقبل.
وكشف مسؤولون أمريكيون، وفقا للقناة، أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يفرض على إسرائيل مصلحة واضحة في تهدئة الأوضاع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصل إلى تفاهمات جديدة مع الدولتين".
وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
إسرائيل تعلن تدمير القصر الرئاسي في ​​صنعاء... ونتنياهو يؤكد أن الحوثي تلقى درسا قاسيا
17:53 GMT
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك، مؤكداً الموافقة على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما في ذلك "حزب الله"، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала