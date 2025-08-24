https://sarabic.ae/20250824/مبعوث-أمريكي-يبحث-مع-نتنياهو-الحد-من-الهجمات-الإسرائيلية-على-لبنان-1104097247.html

مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

سبوتنيك عربي

اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T20:18+0000

2025-08-24T20:18+0000

2025-08-24T20:18+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".وأضافت القناة أن "باراك التقى أيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجية، جدعون ساعر، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسمية".وكشف مسؤولون أمريكيون، وفقا للقناة، أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يفرض على إسرائيل مصلحة واضحة في تهدئة الأوضاع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصل إلى تفاهمات جديدة مع الدولتين".وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك، مؤكداً الموافقة على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما في ذلك "حزب الله"، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-سوريين-ومصادرة-أسلحة-جنوبي-سوريا-1104094067.html

https://sarabic.ae/20250824/إسرائيل-تعلن-تدمير-القصر-الرئاسي--في-صنعاء-ونتنياهو-يؤكد-أن-الحوثي-تلقى-درسا-قاسيا-1104093623.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم