الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974". 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T19:27+0000
2025-08-24T19:27+0000
2025-08-24T19:27+0000
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد إعلامي عربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".ونفت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، نقلًا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".وفي السياق ذاته، نفى مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، وجود أي لقاء بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الشهر المقبل.من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس وفدا إسرائيليًا، حيث جرى بحث ملفات تتعلق بخفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974، وذلك بوساطة أمريكية.
الأخبار
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد إعلامي عربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".
ونفت وزارة الخارجية السورية
، أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع
"تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت
، نقلًا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".
وفي السياق ذاته، نفى مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، وجود أي لقاء بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الشهر المقبل.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس وفدا إسرائيليًا، حيث جرى بحث ملفات تتعلق بخفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974، وذلك بوساطة أمريكية.