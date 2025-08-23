https://sarabic.ae/20250823/الخارجية-السورية-تنفي-توقيع-اتفاق-أمني-مرتقب-مع-إسرائيل-1104053542.html
نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، نقلًا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".وفي السياق ذاته، نفى مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، وجود أي لقاء بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الشهر المقبل.من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس وفدا إسرائيليًا، حيث جرى بحث ملفات تتعلق بخفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974، وذلك بوساطة أمريكية.
