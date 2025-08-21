https://sarabic.ae/20250821/خطوة-كبيرة-ما-الذي-يجمع-سوريا-مع-إسرائيل-على-طاولة-واحدة؟-1103983508.html

"خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟

في سابقة غير معهودة، خطف اللقاء السوري–الإسرائيلي الذي جمع بين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والمبعوث الأميركي توماس باراك سيلتقيان، ووزير الخارجية... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

بين من رأى أن الاجتماع "جس نبض" دبلوماسي في مشهد إقليمي محتقن، ومن اعتبره خطوة مجانية تمنح تل أبيب مكسبا سياسيا بلا مقابل واضح لدمشق، وتربك موازين خطابها التقليدي، من حيث المكان والتوقيت والصيغة، بدا الاجتماع كأنه خروج مفاجئ عن المسار امألوف لدمشق، ما أثار تساؤلات حادة حول دوافعه، ومن فوّض به، وما إذا كان مقدمة لتحول أوسع، وما الثمن؟.وأشارت إلى أن "النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974" لفضّ الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين".لقاء غامضوأضاف المراقبون: "عدم بلورة هذه المقابلات في مخرجات واضحة ومعروفة يعني أنها بلا قيمة ولا تعدو كونها مكافئة لإسرائيل على تدخلها في دمشق. ناهيك أنه كان الأجدى بالحكومة أن تجلس مع المكونات السورية على طاولة حوار وطني جامع، قبل أن تجلس مع إسرائيل".ويرى المراقبون أن لقاء باريس "يمثل خطوة واسعة كان يمكن تأجيلها بدلا من حرق المراحل في المفاوضات، مشيرين إلى أن هذا اللقاء المباشر والسريع قد يكون تم ترتيبه لإنجاز شيء ما لا يعرفه أحد"، وأضافوا: "حتى لو تراجعت دمشق عن مسار اللقاءات المباشرة فإن ما بدأ اليوم قد يكون مقدمة لأمر كبير يحدث بعد شهور من الآن".تكتيك دبوماسيفي حين وصف مراقبون اَخرون، هذا اللقاء بأنه "تكتيكي لإنقاذ سوريا من التقسيم وتحقيق الاستقرار في الجنوب، خاصة في ظل دعم إسرائيل لتحرك أبناء السويداء للانفصال عن الدولة السورية"، مؤكدين ان "أي سيناريو يبقي الجنوب خارج سيطرة حكومة دمشق سيشكل تهديدا استراتيجيا وجوديا، وليس مجرد تحد إداري".في المقلب الاَخر، شن سوريون هجوما لاذعا في تعليقاتهم على حكومتهم الجديدة، واصفين اللقاء مع إسرائيل بأنه انبطاح للأخيرة التي تحتل أراض سورية وتستمر في اعتداءات وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية.ثلاثية دمشقبالتوازي، نقلت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر دبلوماسية سورية وصفتها بـ"المطلعة"، إن اللقاء ركز على "بحث احتواء التوتر في الجنوب السوري وإعادة تثبيت قواعد الاشتباك على جبهة الجنوب، وركز منذ البداية على ثلاثية واضحة: وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، تأكيد خصوصية السويداء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة السورية ومكونها الدرزي مكونا أصيلا في النسيج الوطني، ثم الانتقال إلى ترتيبات ميدانية وإنسانية ملموسة تخفف الاحتقان وتمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة".وبحسب المصادر، "شهد الاجتماع شهد خلافات بين الجانبين السوري والإسرائيلي، حول إعادة إحياء اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 الذي رفضته إسرائيل، وطالبت بوجود عسكري إسرائيلي خارج حدود الجولان فترة انتقالية خمس سنوات، إضافة إلى "تطبيع دافئ" يشمل فتح سفارات وروابط تجارية، وهو ما رفضه الجانب السوري".ويعد هذا اللقاء الخطوة الدبلومسية الأرفع على هذا المستوى منذ عقود، حيث كان آخر اجتماع رسمي بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي عام 2000، عندما استقبل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون آنذاك، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، في محاولة للتوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدَين.وكانت جرت اتصالات غير معلنة بين الجانبين السوري والإسرائيلي برعاية أطراف عدة، وفق ما صرح بذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن لقاءات مباشرة، كان آخرها الذي عقد في باكو خلال زيارة الشرع للعاصمة الآذرية في 12 الشهر الحالي، وجمعت مسؤولين سوريين وإسرائيليين، وفق مصادر إعلامية. وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر سورية "مطلعة"، تأكيدها أن "الجانبين السوري والإسرائيلي بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحابا تدريجيا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد التوغل في المنطقة العازلة، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الجولان. ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبرالماضي، تتحدث التقارير عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، والتي خرجت من دائرة التسريبات إلى التصريحات شبه الرسمية، خصوصا بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رعاية أمريكية, أخبار فرنسا , تطبيع العلاقات