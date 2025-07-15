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https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عبور-عشرات-الإسرائيليين-السياج-الحدودي-إلى-سوريا-1102708184.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية باتجاه قرية الخضر الدرزية. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T16:14+0000
2025-07-15T16:55+0000
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل حاليا على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بسلام، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أن تل أبيب "هاجمت أهدافا في سوريا، في رسالة تحذير واضحة إلى النظام السوري"، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي تتواصل في محافظة السويداء جنوبي سوريا.وقال كاتس، في تصريحات له، إن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، مؤكدا أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في محافظة السويداء السورية".واحتدم الاقتتال في محافظة السويداء بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.ووجّه شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".ودعا محافظ السويداء (جنوبي سوريا) مصطفى البكور إلى ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار، على خلفية اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مسلحين وأهالي السويداء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد أعرب في وقت سابق عن استعداده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وتحتل إسرائيل، هضبة الجولان السورية، منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على يد المعارضة السورية المسلحة، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
https://sarabic.ae/20250715/القوات-السورية-تبدأ-عملية-الدخول-إلى-مركز-السويداء-وتعلن-فرض-حظر-تجول--1102691748.html
https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا

16:14 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 16:55 GMT 15.07.2025)
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية باتجاه قرية الخضر الدرزية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل حاليا على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بسلام، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أن تل أبيب "هاجمت أهدافا في سوريا، في رسالة تحذير واضحة إلى النظام السوري"، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي تتواصل في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، مؤكدا أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في محافظة السويداء السورية".
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
القوات السورية تبدأ عملية الدخول إلى مركز السويداء وتعلن فرض حظر تجول
06:05 GMT
واحتدم الاقتتال في محافظة السويداء بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.
ووجّه شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".
ودعا محافظ السويداء (جنوبي سوريا) مصطفى البكور إلى ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار، على خلفية اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مسلحين وأهالي السويداء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
في جولة داخل أراضيها.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أن سوريا "قد تفككت" ونسيطر على نقاط رئيسية فيها
1 يوليو, 20:09 GMT
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد أعرب في وقت سابق عن استعداده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتحتل إسرائيل، هضبة الجولان السورية، منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على يد المعارضة السورية المسلحة، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.

وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
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