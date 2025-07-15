https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عبور-عشرات-الإسرائيليين-السياج-الحدودي-إلى-سوريا-1102708184.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية باتجاه قرية الخضر الدرزية. 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T16:14+0000

2025-07-15T16:14+0000

2025-07-15T16:55+0000

أخبار العالم الآن

العالم

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل حاليا على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بسلام، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أن تل أبيب "هاجمت أهدافا في سوريا، في رسالة تحذير واضحة إلى النظام السوري"، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي تتواصل في محافظة السويداء جنوبي سوريا.وقال كاتس، في تصريحات له، إن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، مؤكدا أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في محافظة السويداء السورية".واحتدم الاقتتال في محافظة السويداء بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.ووجّه شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".ودعا محافظ السويداء (جنوبي سوريا) مصطفى البكور إلى ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار، على خلفية اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مسلحين وأهالي السويداء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد أعرب في وقت سابق عن استعداده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وتحتل إسرائيل، هضبة الجولان السورية، منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على يد المعارضة السورية المسلحة، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

https://sarabic.ae/20250715/القوات-السورية-تبدأ-عملية-الدخول-إلى-مركز-السويداء-وتعلن-فرض-حظر-تجول--1102691748.html

https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم