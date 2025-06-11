https://sarabic.ae/20250611/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطوة-إسرائيلية-للتطبيع-مع-سوريا-1101571332.html
إعلام أمريكي يكشف عن خطوة إسرائيلية للتطبيع مع سوريا
إعلام أمريكي يكشف عن خطوة إسرائيلية للتطبيع مع سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب عن رغبته في بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة، بوساطة... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T16:30+0000
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وذكرت تلك الوسائل نقلا مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، توسط واشنطن للبدء في مفاوضات مع دمشق.وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن التحول الأمريكي نحو الحكومة السورية الجديدة دفع إسرائيل إلى إعادة تقييم موقفها.وفي السياق ذاته، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن "الشرع يظهر استقلالية عن تركيا، مع انفتاح على تعزيز العلاقات مع واشنطن والرياض، وهو ما تعتبره إسرائيل فرصة دبلوماسية لتطبيع محتمل".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، وجود محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، تهدف إلى تخفيف التوتر، مشيرًا إلى "وساطة إماراتية".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية في الأسابيع الأخيرة، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.
https://sarabic.ae/20250531/سوريا-تؤكد-وجود-مفاوضات-غير-مباشرة-مع-إسرائيل-1101160189.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام أمريكي يكشف عن خطوة إسرائيلية للتطبيع مع سوريا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب عن رغبته في بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة، بوساطة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني محدث قد يمهد لاحقاً لاتفاق سلام شامل.
وذكرت تلك الوسائل نقلا مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، توسط واشنطن للبدء في مفاوضات مع دمشق.
وكشفت تلك الوسائل أن نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق أمني محدث مع دمشق، يمهد لاحقاً لاتفاق سلام شامل، مستفيدا من التحولات السياسية الأخيرة، أبرزها لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في السعودية، وقرار واشنطن رفع جميع العقوبات عن سوريا.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن التحول الأمريكي نحو الحكومة السورية الجديدة دفع إسرائيل إلى إعادة تقييم موقفها.
وفي السياق ذاته، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن "الشرع يظهر استقلالية عن تركيا، مع انفتاح على تعزيز العلاقات مع واشنطن والرياض، وهو ما تعتبره إسرائيل فرصة دبلوماسية لتطبيع محتمل".
وفي وقت سابق، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،
قد أكد في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، وجود محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، تهدف إلى تخفيف التوتر، مشيرًا إلى "وساطة إماراتية".
وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية في الأسابيع الأخيرة، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق
، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.