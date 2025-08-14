عربي
باحث: "إسرائيل الكبرى" مشروع نتنياهو منذ البداية والمرحلة الأولى ستشمل لبنان وسوريا وفلسطين
باحث: "إسرائيل الكبرى" مشروع نتنياهو منذ البداية والمرحلة الأولى ستشمل لبنان وسوريا وفلسطين
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، مشيرا إلى أن "نتنياهو قالها... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال القيق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما يحتاج إلى قراءة اليوم هو المسار العربي"، مبينا أن "بقاء الإدانات، وتطور المشهد العسكري والسياسي والميداني لصالح إسرائيل الكبرى، يضع هذه الإدانات في محط السؤال لماذا؟، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأمور كان يجب أن تُفعل منذ البداية"، متسائلا: "ما الذي يمنع العرب من وقف الإبادة في غزة؟".وأضاف الباحث في الشأن الفلسطيني: "نتنياهو تحدث عن احتلال قطاع غزة في الإعلام، ولكن عمليا غزة محتلة، والجيش الإسرائيلي موجود فيها ولكن لا يستطيع أن يحكم"، مشيرا إلى أن "استخدام نتنياهو لكلمة انتهاء الحرب يعني بقاء الجيش في غزة".وأكد القيق أن "نتنياهو سيحارب بالمرتزقة وبحجة الأقليات"، معتبرا أن "القوة العربية التي تتشكل هدفها إزالة السيادة اللبنانية والسورية والفلسطينية، لأن هذه النقاط الثلاث تعتبر في عقيدة الدين الإسرائيلي لديهم أنها هي العمق الإسرائيلي الاستراتيجي".
مدينة القدس، فلسطين
مدينة القدس، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
حصري
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، مشيرا إلى أن "نتنياهو قالها منذ البداية بأنهم سيوسعون إسرائيل، وما نراه اليوم هو فقط تطبيق على أرض الواقع، وكلا من لبنان وسوريا وفلسطين هي المرحلة الأولى من التوسع الذي تريده إسرائيل".
وقال القيق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما يحتاج إلى قراءة اليوم هو المسار العربي"، مبينا أن "بقاء الإدانات، وتطور المشهد العسكري والسياسي والميداني لصالح إسرائيل الكبرى، يضع هذه الإدانات في محط السؤال لماذا؟، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأمور كان يجب أن تُفعل منذ البداية"، متسائلا: "ما الذي يمنع العرب من وقف الإبادة في غزة؟".
وبحسب القيق، "لا يوجد صفقة ولا هدنة بل فقط استخدام لكلمة المفاوضات ليتسنى ثلاث مسارات، منها أن تُشعر أمريكا العالم وتحديدا من ينادي بتعددية الأقطاب أنه ممنوع التدخل في المنطقة تحت سقفها"، مضيفا "ما رأيناه في القاهرة وسنراه في الساعات المقبلة في الدوحة فقط تجديد لمجرى المفاوضات".
مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إدانات عربية لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أمس, 20:35 GMT
وأضاف الباحث في الشأن الفلسطيني: "نتنياهو تحدث عن احتلال قطاع غزة في الإعلام، ولكن عمليا غزة محتلة، والجيش الإسرائيلي موجود فيها ولكن لا يستطيع أن يحكم"، مشيرا إلى أن "استخدام نتنياهو لكلمة انتهاء الحرب يعني بقاء الجيش في غزة".
وأوضح أنه من خلال "ربط العمق التاريخي بالتطور السياسي الميداني، فإن التصعيد سيبقى في غزة"، متوقعا "حصول عمل عسكري إسرائيلي مفاجئ في لبنان وسوريا في الفترة المقبلة".
وأكد القيق أن "نتنياهو سيحارب بالمرتزقة وبحجة الأقليات"، معتبرا أن "القوة العربية التي تتشكل هدفها إزالة السيادة اللبنانية والسورية والفلسطينية، لأن هذه النقاط الثلاث تعتبر في عقيدة الدين الإسرائيلي لديهم أنها هي العمق الإسرائيلي الاستراتيجي".
