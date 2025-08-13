https://sarabic.ae/20250813/مصر-تدين-تصريحات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-وتطالب-بإيضاحات-1103703270.html
مصر تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بإيضاحات
أدانت جمهورية مصر العربية ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل توجهًا يرفض خيار السلام ويصر على التصعيد، بما يهدد الاستقرار في المنطقة.
وطالبت القاهرة، في بيان لوزارة الخارجية، بتقديم إيضاحات حول هذه التصريحات، معتبرة أنها "تتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة شعوب الشرق الأوسط".وشددت مصر على أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا عبر العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".من جانبها، أكدت "حماس" أن:وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، وترفض تمامًا الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وطالبت القاهرة، في بيان لوزارة الخارجية، بتقديم إيضاحات حول هذه التصريحات، معتبرة أنها "تتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة شعوب الشرق الأوسط".
وشددت مصر على أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا عبر العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية
، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".
ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".
من جانبها، أكدت "حماس" أن:
"هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، وترفض تمامًا الأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.