الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
وقالت وسائل الإعلام العربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتمع مع وفد إسرائيلي أول أمس الثلاثاء، وأردفت الوكالة أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".وتناول الاجتماع، بحسب الموقع، "إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقّع عام 1974، التي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان".يشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في اجتماع شارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف، وتركز على بحث الأوضاع في الجنوب السوري.وخلال اللقاء، أكد الشيخ موفق طريف، على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنانأول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة
https://sarabic.ae/20250821/خطوة-كبيرة-ما-الذي-يجمع-سوريا-مع-إسرائيل-على-طاولة-واحدة؟-1103983508.html
https://sarabic.ae/20250817/إعلام-تركي-إسرائيل-تحاول-تقطيع-أوصال-سوريا-عبر-الأمم-المتحدة-1103857716.html
https://sarabic.ae/20250817/تصويت-برأيك-هل-مطالب-السويداء-بـالاستقلال-بدلا-من-الحكم-الذاتي-يرجح-احتمالات-التقسيم-في-سوريا؟-1103845663.html
إسرائيل
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع

09:47 GMT 22.08.2025
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / x.com
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني كبير بين سوريا وإسرائيل، "سيبصر النور قريبا"، مشيرة إلى أنه تم "الاتفاق على نحو 80% من النقاط بين دمشق وتل أبيب".
وقالت وسائل الإعلام العربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".

وذكرت الوسائل أن "خطابا للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في نيويورك، سيسبق التوقيع على الاتفاق، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
"خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
أمس, 11:02 GMT
وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتمع مع وفد إسرائيلي أول أمس الثلاثاء، وأردفت الوكالة أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".

وكان مصدران مطّلعان أكدا لموقع "أكسيوس"، انعقاد لقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة
17 أغسطس, 16:32 GMT
وتناول الاجتماع، بحسب الموقع، "إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقّع عام 1974، التي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن معركة توحيد بلاده بعد أعوام من الحرب "يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، رافضًا أي تقسيم، ومتهمًا إسرائيل بالتدخل في الجنوب.
مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
17 أغسطس, 12:12 GMT
يشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في اجتماع شارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف، وتركز على بحث الأوضاع في الجنوب السوري.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ موفق طريف، على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة
