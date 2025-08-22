https://sarabic.ae/20250822/80-من-النقاط-حسمت-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يقترب-من-التوقيع-1104024084.html
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني كبير بين سوريا وإسرائيل، "سيبصر النور قريبا"، مشيرة إلى أنه تم "الاتفاق على نحو 80% من النقاط بين دمشق وتل... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T09:47+0000
2025-08-22T09:47+0000
2025-08-22T09:47+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7646785db21747fc771679420cfa71.jpg
وقالت وسائل الإعلام العربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتمع مع وفد إسرائيلي أول أمس الثلاثاء، وأردفت الوكالة أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".وتناول الاجتماع، بحسب الموقع، "إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقّع عام 1974، التي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان".يشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في اجتماع شارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف، وتركز على بحث الأوضاع في الجنوب السوري.وخلال اللقاء، أكد الشيخ موفق طريف، على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنانأول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة
https://sarabic.ae/20250821/خطوة-كبيرة-ما-الذي-يجمع-سوريا-مع-إسرائيل-على-طاولة-واحدة؟-1103983508.html
https://sarabic.ae/20250817/إعلام-تركي-إسرائيل-تحاول-تقطيع-أوصال-سوريا-عبر-الأمم-المتحدة-1103857716.html
https://sarabic.ae/20250817/تصويت-برأيك-هل-مطالب-السويداء-بـالاستقلال-بدلا-من-الحكم-الذاتي-يرجح-احتمالات-التقسيم-في-سوريا؟-1103845663.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c2b502c3c67dc8e63917d393155b4f18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني كبير بين سوريا وإسرائيل، "سيبصر النور قريبا"، مشيرة إلى أنه تم "الاتفاق على نحو 80% من النقاط بين دمشق وتل أبيب".
وقالت وسائل الإعلام العربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".
وذكرت الوسائل أن "خطابا للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في نيويورك، سيسبق التوقيع على الاتفاق، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتمع مع وفد إسرائيلي
أول أمس الثلاثاء، وأردفت الوكالة أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".
وكان مصدران مطّلعان أكدا لموقع "أكسيوس"، انعقاد لقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وتناول الاجتماع، بحسب الموقع، "إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقّع عام 1974، التي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن معركة توحيد بلاده بعد أعوام من الحرب "يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، رافضًا أي تقسيم، ومتهمًا إسرائيل بالتدخل في الجنوب.
يشار إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في اجتماع شارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف، وتركز على بحث الأوضاع في الجنوب السوري.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ موفق طريف
، على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.