https://sarabic.ae/20250817/إعلام-تركي-إسرائيل-تحاول-تقطيع-أوصال-سوريا-عبر-الأمم-المتحدة-1103857716.html
إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة
إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن "إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة وضمان مشاركة ممثل كردي في نظام إدارة البلاد". 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T16:32+0000
2025-08-17T16:32+0000
أخبار سوريا اليوم
الشرع
العالم العربي
دمشق
الأكراد والجيش السوري
قسد
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg
ونقلت صحيفة "تركيا" التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقسيم البلاد عبر الأمم المتحدة بعد فشلها في تحقيق ذلك ميدانيا.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تخطط لأن يكون "رئيس سوريا عربيا، ونائبا الرئيس من الدروز والعلويين"، مع منح منصب رئيس الوزراء للكرد في النظام الجديد"، وفق الصحيفة.من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
https://sarabic.ae/20250817/الشرع-من-يطالب-بالتقسيم-في-سوريا-لديه-جهل-سياسي-وحالم-1103836048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_e5f374120c4f64ef16a6f0dc142e3293.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الشرع, العالم العربي, دمشق, الأكراد والجيش السوري, قسد, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, الشرع, العالم العربي, دمشق, الأكراد والجيش السوري, قسد, أخبار تركيا اليوم

إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة

16:32 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن "إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة وضمان مشاركة ممثل كردي في نظام إدارة البلاد".
ونقلت صحيفة "تركيا" التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقسيم البلاد عبر الأمم المتحدة بعد فشلها في تحقيق ذلك ميدانيا.

وكشفت الصحيفة عن معلومات بأن "اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يحاول فرض دستور على سوريا يشبه دستور لبنان والعراق".

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
05:31 GMT
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تخطط لأن يكون "رئيس سوريا عربيا، ونائبا الرئيس من الدروز والعلويين"، مع منح منصب رئيس الوزراء للكرد في النظام الجديد"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تأمل من خلال إعادة رسم حدود سوريا أن تنتقل الأراضي المحتلة، بما في ذلك هضبة الجولان، إلى تل أبيب. كما لفتت إلى محاولات اللاعبين الغربيين توحيد إدارة دمشق مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)".

من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".
احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"
تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
