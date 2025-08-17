https://sarabic.ae/20250817/إعلام-تركي-إسرائيل-تحاول-تقطيع-أوصال-سوريا-عبر-الأمم-المتحدة-1103857716.html
إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة
إعلام تركي: إسرائيل تحاول تقطيع أوصال سوريا عبر الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن "إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة وضمان مشاركة ممثل كردي في نظام إدارة البلاد".
ونقلت صحيفة "تركيا" التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقسيم البلاد عبر الأمم المتحدة بعد فشلها في تحقيق ذلك ميدانيا.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تخطط لأن يكون "رئيس سوريا عربيا، ونائبا الرئيس من الدروز والعلويين"، مع منح منصب رئيس الوزراء للكرد في النظام الجديد"، وفق الصحيفة.من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250817/الشرع-من-يطالب-بالتقسيم-في-سوريا-لديه-جهل-سياسي-وحالم-1103836048.html
ونقلت صحيفة "تركيا"
التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقسيم البلاد عبر الأمم المتحدة بعد فشلها في تحقيق ذلك ميدانيا.
وكشفت الصحيفة عن معلومات بأن "اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يحاول فرض دستور على سوريا يشبه دستور لبنان والعراق".
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تخطط لأن يكون "رئيس سوريا عربيا، ونائبا الرئيس من الدروز والعلويين"، مع منح منصب رئيس الوزراء للكرد في النظام الجديد"، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تأمل من خلال إعادة رسم حدود سوريا أن تنتقل الأراضي المحتلة، بما في ذلك هضبة الجولان، إلى تل أبيب. كما لفتت إلى محاولات اللاعبين الغربيين توحيد إدارة دمشق مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)".
من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".