https://sarabic.ae/20250817/احتجاجات-السويداء-تضع-سوريا-أمام-منعطف-جديد-ودمشق-تؤكد-التقسيم-مستحيل-1103838087.html

احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"

احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"

سبوتنيك عربي

خرجت حشود من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس السبت، في تظاهرات رُفعت خلالها أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب علم إسرائيل، في ساحة السير وسط المدينة مركز... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T06:55+0000

2025-08-17T06:55+0000

2025-08-17T06:55+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102693483_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_be967946e7ec6b2d54d9fdb311c7f2c5.jpg

وأفاد تلفزيون "سوريا"، بأن التظاهرات طالبت بإخراج الحكومة من المحافظة وفتح المعابر، في خطوات وصفها مراقبون بأنها "تفجير متعمد لأي محاولات تهدئة سابقة، وهو مشهد غير مألوف على الساحة السورية".وبحسب مراقبين، لم تأت تظاهرات السبت فجأة في السويداء، بل كانت ثمرة تراكمات سياسية وأمنية، إلا أنها هذه المرة "تخطت خطوطا حمراء"، إذ لم يكتفِ المتظاهرون بالمطالبة بالإصلاح أو الحكم الذاتي، بل تجاوزت مطالبهم إلى "حق تقرير المصير" واستقلال إداري وسياسي صريح، وسط رفعهم لعلم إسرائيل.ومن جهته، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"، على حد قوله.جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والأكاديميين والسياسيين ووجهاء المجتمع من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأشار الشرع إلى أن "سوريا أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير، والآن تواجه معركة التوحيد"، مؤكدا أن "وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة تمثلان مبادئ غير قابلة للمساومة، وقد حظيت بموافقة محلية وإقليمية ودولية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وحذر الشرع من "التنافس السلبي والنهم خلف المناصب والتقاسم السياسي والبحث عن الأدوار"، مؤكدا أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة والتي لها ظروف مختلفة"، حسب قوله.ولفت الشرع إلى أن "استقواء بعض الأطراف بقوى إقليمية، مثل إسرائيل، شىء صعب، خاصة وأن المنطقة الجنوبية ذات كثافة بشرية وأي عدو يريد الدخول إليها سيضطر أن يضع شرطيا على باب كل بيت، وهذا الشىء صعب في واقع الحال".وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html

https://sarabic.ae/20250815/سوريا-مقتل-سيدة-برصاص-مسلحين-أثناء-عبورها-الممر-الإنساني-من-السويداء-إلى-دمشق-1103760635.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم