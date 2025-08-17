الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"،...
2025-08-17T05:31+0000
2025-08-17T05:31+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والأكاديميين والسياسيين ووجهاء المجتمع من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأشار الشرع إلى أن "سوريا أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير، والآن تواجه معركة التوحيد"، مؤكدًا أن "وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة تمثلان مبادئ غير قابلة للمساومة، وقد حظيت بموافقة محلية وإقليمية ودولية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، قال خلال الأيام الماضية، إن بلاده "تمرّ بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين"، مضيفًا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها، التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة برمتها".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيباني، يوم الأربعاء الماضي، عقب لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين سلامة.وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
https://sarabic.ae/20250814/انفجار-مستودع-أسلحة-في-إدلب-شمالي-سوريا-يوقع-قتلى-وجرحى-1103718760.html
https://sarabic.ae/20250814/باحث-إسرائيل-الكبرى-مشروع-نتنياهو-منذ-البداية-والمرحلة-الأولى-ستشمل-لبنان-وسوريا-وفلسطين-1103715779.html
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم

05:31 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والأكاديميين والسياسيين ووجهاء المجتمع من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأشار الشرع إلى أن "سوريا أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير، والآن تواجه معركة التوحيد"، مؤكدًا أن "وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة تمثلان مبادئ غير قابلة للمساومة، وقد حظيت بموافقة محلية وإقليمية ودولية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
14 أغسطس, 11:50 GMT
وقال الشرع إن "من يروّج لفكرة التقسيم في سوريا، إما جاهل بواقع المجتمع السوري وإما حالم بأوهام لا مكان لها على الأرض"، مشددًا على أن "الشعب السوري متحد في رفضه لمشاريع التقسيم أو التجزئة".
وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، قال خلال الأيام الماضية، إن بلاده "تمرّ بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين"، مضيفًا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها، التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة برمتها".
مدينة القدس، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
باحث: "إسرائيل الكبرى" مشروع نتنياهو منذ البداية والمرحلة الأولى ستشمل لبنان وسوريا وفلسطين
14 أغسطس, 10:01 GMT
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيباني، يوم الأربعاء الماضي، عقب لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين سلامة.
وقال الشيباني: "نواجه تحديات خارجية تسعى لفرض واقع تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها".
وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
