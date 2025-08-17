https://sarabic.ae/20250817/الشرع-من-يطالب-بالتقسيم-في-سوريا-لديه-جهل-سياسي-وحالم-1103836048.html
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T05:31+0000
2025-08-17T05:31+0000
2025-08-17T05:31+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والأكاديميين والسياسيين ووجهاء المجتمع من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأشار الشرع إلى أن "سوريا أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير، والآن تواجه معركة التوحيد"، مؤكدًا أن "وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة تمثلان مبادئ غير قابلة للمساومة، وقد حظيت بموافقة محلية وإقليمية ودولية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، قال خلال الأيام الماضية، إن بلاده "تمرّ بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين"، مضيفًا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها، التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة برمتها".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيباني، يوم الأربعاء الماضي، عقب لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين سلامة.وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
https://sarabic.ae/20250814/انفجار-مستودع-أسلحة-في-إدلب-شمالي-سوريا-يوقع-قتلى-وجرحى-1103718760.html
https://sarabic.ae/20250814/باحث-إسرائيل-الكبرى-مشروع-نتنياهو-منذ-البداية-والمرحلة-الأولى-ستشمل-لبنان-وسوريا-وفلسطين-1103715779.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الشرع: من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الوزراء والأكاديميين والسياسيين ووجهاء المجتمع من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأشار الشرع إلى أن "سوريا أسقطت نظام الأسد في معركة التحرير، والآن تواجه معركة التوحيد"، مؤكدًا أن "وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة تمثلان مبادئ غير قابلة للمساومة، وقد حظيت بموافقة محلية وإقليمية ودولية"، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وقال الشرع إن "من يروّج لفكرة التقسيم في سوريا، إما جاهل بواقع المجتمع السوري وإما حالم بأوهام لا مكان لها على الأرض"، مشددًا على أن "الشعب السوري متحد في رفضه لمشاريع التقسيم أو التجزئة".
وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، قال خلال الأيام الماضية، إن بلاده "تمرّ بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين"، مضيفًا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها، التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة برمتها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيباني، يوم الأربعاء الماضي، عقب لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين سلامة.
وقال الشيباني: "نواجه تحديات خارجية تسعى لفرض واقع تقسيم سوريا
وإثارة الفوضى فيها".
وأوضح وزير الخارجية
السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".