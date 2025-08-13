الشيباني: سوريا تواجه تحديات خطيرة تهدف إلى تقسيمها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".وتابع: "بحثنا سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا، وجددنا التأكيد على أننا نرحب بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم".وحول الوضع في السويداء، أكد أسعد الشيباني أنها "جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم"، مشيرا إلى أن "ما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن تكون حقوق جميع مكونات الشعب السوري مصانة، مضيفا: "لكن ذلك لا يتم بالسلاح وتهديد الآخرين واحتلال الأراضي".
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن بلاده تمر بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين، مضيفا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة برمتها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.
وقال الشيباني: "نواجه تحديات خارجية تسعى لفرض واقع تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها".
وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
06:08 GMT
وتابع: "بحثنا سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا، وجددنا التأكيد على أننا نرحب بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم".
وحول الوضع في السويداء، أكد أسعد الشيباني أنها "جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم"، مشيرا إلى أن "ما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".
وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
31 يوليو, 19:59 GMT
وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.
وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن تكون حقوق جميع مكونات الشعب السوري مصانة، مضيفا: "لكن ذلك لا يتم بالسلاح وتهديد الآخرين واحتلال الأراضي".
