الشيباني: سوريا تواجه تحديات خطيرة تهدف إلى تقسيمها

الشيباني: سوريا تواجه تحديات خطيرة تهدف إلى تقسيمها

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن بلاده تمر بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي طالت جميع السوريين، مضيفا أن "سوريا تواجه اليوم تحديات كبيرة في مقدمتها... 13.08.2025

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.وأوضح وزير الخارجية السوري: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".وتابع: "بحثنا سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا، وجددنا التأكيد على أننا نرحب بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم".وحول الوضع في السويداء، أكد أسعد الشيباني أنها "جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم"، مشيرا إلى أن "ما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن تكون حقوق جميع مكونات الشعب السوري مصانة، مضيفا: "لكن ذلك لا يتم بالسلاح وتهديد الآخرين واحتلال الأراضي".

