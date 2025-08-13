https://sarabic.ae/20250813/الإدارة-الذاتية-في-سوريا-تطالب-بإشراك-قسد-في-العملية-السياسية-توتر-عسكري-في-حلب-بين-الطرفين-1103669190.html

الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين

الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين

أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كطرف رئيسي في أي عملية سياسية. 13.08.2025

وجاء في بيان الإدارة الذاتية أنها "جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة".وتابع: "نعتبر قرار مجلس الأمن 2254 الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا".ودعا البيان إلى "وقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف كان".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين قوات الحكومة الانتقالية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلبالخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد

