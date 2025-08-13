https://sarabic.ae/20250813/الإدارة-الذاتية-في-سوريا-تطالب-بإشراك-قسد-في-العملية-السياسية-توتر-عسكري-في-حلب-بين-الطرفين-1103669190.html
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
سبوتنيك عربي
أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كطرف رئيسي في أي عملية سياسية. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T06:08+0000
2025-08-13T06:08+0000
2025-08-13T06:21+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007907_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_bb30cb7d1331a8a02e47f24fca88aec7.jpg
وجاء في بيان الإدارة الذاتية أنها "جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة".وتابع: "نعتبر قرار مجلس الأمن 2254 الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا".ودعا البيان إلى "وقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف كان".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين قوات الحكومة الانتقالية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلبالخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد
https://sarabic.ae/20250812/الدفاع-السورية-مقتل-جندي-بالجيش-السوري-إثر-الاشتباكات-مع-قوات-سوريا-الديمقراطية-في-شرق-حلب---عاجل-1103631654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007907_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_20296dd82e315656e11cf059dd450043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
06:08 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 13.08.2025)
أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كطرف رئيسي في أي عملية سياسية.
وجاء في بيان الإدارة الذاتية أنها "جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة".
وأضاف البيان: "إقصاء القوى الفاعلة التي تمثل ملايين السوريين سيؤدي إلى فشل العملية السياسية".
وتابع: "نعتبر قرار مجلس الأمن 2254 الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا".
ودعا البيان إلى "وقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف كان".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين قوات الحكومة الانتقالية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية
في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.