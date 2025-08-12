https://sarabic.ae/20250812/الدفاع-السورية-مقتل-جندي-بالجيش-السوري-إثر-الاشتباكات-مع-قوات-سوريا-الديمقراطية-في-شرق-حلب---عاجل-1103631654.html
الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلب
الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T11:01+0000
2025-08-12T11:01+0000
2025-08-12T11:29+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_22bc915056a419e44cf7bb211aa99606.jpg
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".ولفت الوزارة السورية إلى أن "وحدات الجيش ردت على مصادر النيران، وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أن "هذا الأمر يعني أن "قسد" تضرب بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-السورية-تنتقد-مؤتمر-قسد-وتعتبره-خرقا-للاتفاقيات-ومحاولة-لتقسيم-البلاد--1103533606.html
https://sarabic.ae/20250809/ما-مصير-اتفاق-آذار-بين-الحكومة-السورية-المؤقتة-وقوات-سوريا-الديمقراطية-1103539052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7def5d2110ede49ceb43cc1a0811b7dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلب
11:01 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 12.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية
اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ولفت الوزارة السورية إلى أن "وحدات الجيش ردت على مصادر النيران، وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".
وأوضحت أن "هذا التصعيد الجديد، في وقت تستمر فيه قوات "قسد" باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر"، مشيرة إلى أنها (قسد) تقوم أيضا بـ"إغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكل شبه يومي، انطلاقا من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون".
ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أن "هذا الأمر يعني أن "قسد" تضرب بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".
وأكدت الوزارة على "ضرورة التزام "قسد" بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز، التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذرة من عواقب استمرار هذه الأفعال".
وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية
في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.