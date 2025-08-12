الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلب

عربي
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".ولفت الوزارة السورية إلى أن "وحدات الجيش ردت على مصادر النيران، وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أن "هذا الأمر يعني أن "قسد" تضرب بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد
9 أغسطس, 07:57 GMT
ولفت الوزارة السورية إلى أن "وحدات الجيش ردت على مصادر النيران، وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".

وأوضحت أن "هذا التصعيد الجديد، في وقت تستمر فيه قوات "قسد" باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر"، مشيرة إلى أنها (قسد) تقوم أيضا بـ"إغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكل شبه يومي، انطلاقا من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون".

أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
ما مصير اتفاق آذار بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية؟
9 أغسطس, 10:55 GMT
ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أن "هذا الأمر يعني أن "قسد" تضرب بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".

وأكدت الوزارة على "ضرورة التزام "قسد" بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز، التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذرة من عواقب استمرار هذه الأفعال".

وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
