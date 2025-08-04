https://sarabic.ae/20250804/قسد-اشتبكنا-مع-قوات-حكومية-في-حلب-شمالي-سوريا-1103358198.html

"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا

"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا

سبوتنيك عربي

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع فصائل تابعة لقوات الحكومة الانتقالية في منطقة دير حافر في ريف حلب. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T13:25+0000

2025-08-04T13:25+0000

2025-08-04T13:25+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

اشتباكات

حلب

دير حافر

قوات حكومية

الحكومة السورية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_88e31bc44518c73c8c0407ab67f703dc.jpg

وقال المركز الإعلامي لقوات "قسد" في بيان: "في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين، أقدمت فصائل تابعة لقوات الحكومة، على تنفيذ هجوم ضد أربعة مواقع لقواتنا في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وقد تعاملت قواتنا مع الهجوم، وردت عليه بما يلزم، دفاعا عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة".وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر محلية لوسائل إعلام، عن ضغط تمارسه واشنطن لاستئناف المفاوضات بين دمشق و"قسد"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدت عودة الاشتباكات بين الطرفين.ويأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها الساحة السورية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السويداء ومنبج، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، في حين تتبادل وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن الهجوم في مدينة منبج شمالي سوريا.وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الدفاع اتهمت قوات "قسد" بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.وكانت "قسد" وقعت اتفاقا في مارس/آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.

https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html

https://sarabic.ae/20250803/تصويت-برأيك-هل-يؤثر-التصعيد-الأخير-بين-قسد-والحكومة-السورية-على-مستقبل-اتفاق-دمج-المؤسسات؟-1103316059.html

حلب

دير حافر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قسد, اشتباكات, حلب, دير حافر, قوات حكومية, الحكومة السورية