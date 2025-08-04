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https://sarabic.ae/20250804/قسد-اشتبكنا-مع-قوات-حكومية-في-حلب-شمالي-سوريا-1103358198.html
"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا
"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع فصائل تابعة لقوات الحكومة الانتقالية في منطقة دير حافر في ريف حلب. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T13:25+0000
2025-08-04T13:25+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
اشتباكات
حلب
دير حافر
قوات حكومية
الحكومة السورية
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وقال المركز الإعلامي لقوات "قسد" في بيان: "في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين، أقدمت فصائل تابعة لقوات الحكومة، على تنفيذ هجوم ضد أربعة مواقع لقواتنا في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وقد تعاملت قواتنا مع الهجوم، وردت عليه بما يلزم، دفاعا عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة".وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر محلية لوسائل إعلام، عن ضغط تمارسه واشنطن لاستئناف المفاوضات بين دمشق و"قسد"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدت عودة الاشتباكات بين الطرفين.ويأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها الساحة السورية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السويداء ومنبج، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، في حين تتبادل وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن الهجوم في مدينة منبج شمالي سوريا.وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الدفاع اتهمت قوات "قسد" بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.وكانت "قسد" وقعت اتفاقا في مارس/آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html
https://sarabic.ae/20250803/تصويت-برأيك-هل-يؤثر-التصعيد-الأخير-بين-قسد-والحكومة-السورية-على-مستقبل-اتفاق-دمج-المؤسسات؟-1103316059.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد, اشتباكات, حلب, دير حافر, قوات حكومية, الحكومة السورية
أخبار سوريا اليوم, قسد, اشتباكات, حلب, دير حافر, قوات حكومية, الحكومة السورية

"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا

13:25 GMT 04.08.2025
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع فصائل تابعة لقوات الحكومة الانتقالية في منطقة دير حافر في ريف حلب.
وقال المركز الإعلامي لقوات "قسد" في بيان: "في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين، أقدمت فصائل تابعة لقوات الحكومة، على تنفيذ هجوم ضد أربعة مواقع لقواتنا في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وقد تعاملت قواتنا مع الهجوم، وردت عليه بما يلزم، دفاعا عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة".
وأضاف البيان: "نؤكد أن هذا الاعتداء المتكرر يمثل تصعيدا مدبرا، ويهدد الاستقرار في المنطقة، ونحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف، ونؤكد أن قواتنا مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستخدام حقها في الرد المشروع بكل قوة وحزم".
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج
11:22 GMT
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر محلية لوسائل إعلام، عن ضغط تمارسه واشنطن لاستئناف المفاوضات بين دمشق و"قسد"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدت عودة الاشتباكات بين الطرفين.
وقالت المصادر: "أبلغ عضو الكونغرس الأمريكي أبراهام حمادة، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بأن مفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية ستعقد خلال الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، بدعم من الإدارة الأمريكية".
ويأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها الساحة السورية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السويداء ومنبج، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، في حين تتبادل وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن الهجوم في مدينة منبج شمالي سوريا.
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
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تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
أمس, 08:04 GMT
وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الدفاع اتهمت قوات "قسد" بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.
من جهتها، أكدت "قسد" في بيان، أن "فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر.
وكانت "قسد" وقعت اتفاقا في مارس/آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
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