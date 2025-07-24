https://sarabic.ae/20250724/الثالث-خلال-شهر-فرنسا-تستضيف-اجتماعا-بين-الحكومة-السورية-وقسد-1102987229.html
الثالث خلال شهر... فرنسا تستضيف اجتماعا بين الحكومة السورية و"قسد"
الثالث خلال شهر... فرنسا تستضيف اجتماعا بين الحكومة السورية و"قسد"
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، الجمعة المقبل، اجتماعا بين الحكومة السورية وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، للإعلان عن خطوات عملية متقدمة في عملية دمج... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:33+0000
2025-07-24T11:33+0000
2025-07-24T11:33+0000
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وبحسب وسائل إعلام سورية، يترأس وفد الحكومة السورية في الاجتماع، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بينما يمثل يمثل قوات (قسد)، مظلوم عبدي، إلى جانب رئيسة شؤون العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية، إلهام أحمد، ورئيسة وفد التفاوض مع دمشق، فوزة يوسف.وبينت وسائل الإعلام أن الاجتماع المنتطر يعتبر الثالث من نوعه خلال يوليو/تموز الحالي الذي يعقد بين الأطراف السورية المعنية بتطبيق الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي.وينص اتفاق، 10 مارس،على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/ آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html
https://sarabic.ae/20250102/مصادر-سبوتنيك-اجتماع-سري-بين-قسد-والشرع-بريف-دمشق-بعيدا-عن-الإعلام-1096420015.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
قسد, قوات سوريا الديمقراطية, الحكومة السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , مفاوضات
قسد, قوات سوريا الديمقراطية, الحكومة السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , مفاوضات
الثالث خلال شهر... فرنسا تستضيف اجتماعا بين الحكومة السورية و"قسد"
تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، الجمعة المقبل، اجتماعا بين الحكومة السورية وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، للإعلان عن خطوات عملية متقدمة في عملية دمج قوات "قسد"، وإدارتها المدنية في هياكل الدولة السورية.
وبحسب وسائل إعلام سورية، يترأس وفد الحكومة السورية في الاجتماع، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بينما يمثل يمثل قوات (قسد)
، مظلوم عبدي، إلى جانب رئيسة شؤون العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية، إلهام أحمد، ورئيسة وفد التفاوض مع دمشق، فوزة يوسف.
ويعد عقد الاجتماع في باريس، أولى نتائج لقاءات العاصمة الأردنية عمّان التي جمعت بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، مع الشيباني وعبدي، والتي سادتها أجواء إيجابية.
وبينت وسائل الإعلام أن الاجتماع المنتطر يعتبر الثالث من نوعه خلال يوليو/تموز الحالي الذي يعقد بين الأطراف السورية المعنية بتطبيق الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم قوات "قسد"، أبجر داوود، في تصريحات إعلامية: "في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها"، مضيفا: يمكن أن تنضم "قسد" إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي"، مؤكدا أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان توجد فيه".
وينص اتفاق، 10 مارس،على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري
ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/ آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.