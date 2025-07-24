https://sarabic.ae/20250724/الثالث-خلال-شهر-فرنسا-تستضيف-اجتماعا-بين-الحكومة-السورية-وقسد-1102987229.html

الثالث خلال شهر... فرنسا تستضيف اجتماعا بين الحكومة السورية و"قسد"

الثالث خلال شهر... فرنسا تستضيف اجتماعا بين الحكومة السورية و"قسد"

سبوتنيك عربي

تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، الجمعة المقبل، اجتماعا بين الحكومة السورية وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، للإعلان عن خطوات عملية متقدمة في عملية دمج... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T11:33+0000

2025-07-24T11:33+0000

2025-07-24T11:33+0000

قسد

قوات سوريا الديمقراطية

الحكومة السورية

أخبار سوريا اليوم

أخبار فرنسا

مفاوضات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_664d8e5c5f5a38d6e88a2b631c4ac2d3.jpg

وبحسب وسائل إعلام سورية، يترأس وفد الحكومة السورية في الاجتماع، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بينما يمثل يمثل قوات (قسد)، مظلوم عبدي، إلى جانب رئيسة شؤون العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية، إلهام أحمد، ورئيسة وفد التفاوض مع دمشق، فوزة يوسف.وبينت وسائل الإعلام أن الاجتماع المنتطر يعتبر الثالث من نوعه خلال يوليو/تموز الحالي الذي يعقد بين الأطراف السورية المعنية بتطبيق الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي.وينص اتفاق، 10 مارس،على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/ آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.

https://sarabic.ae/20250313/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-اتفاق-قسد-والشرع-يمهد-لتشارك-جميع-المكونات-تحت-مظلة-واحدة-1098633395.html

https://sarabic.ae/20250102/مصادر-سبوتنيك-اجتماع-سري-بين-قسد-والشرع-بريف-دمشق-بعيدا-عن-الإعلام-1096420015.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, قوات سوريا الديمقراطية, الحكومة السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , مفاوضات