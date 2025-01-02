مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
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مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام
مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" عن عقد لقاء بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية " قسد" وقائد ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" في أحد... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T13:45+0000
2025-01-02T13:45+0000
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قسد
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وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك"، بأن طائرة أمريكية من نوع "بوينغ - شينوك " هبطت في مطار الضمير العسكري بريف دمشق قادمة من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية تحمل على متنها ممثلين عن قوات "قسد" تزامنا مع قدوم أحمد الشرع إلى مطار الضمير العسكري، الذي يبعد عن العاصمة دمشق 35 كم.وبحسب المصادر لم يتم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين نتيجة عدم تقارب وجهات النظر والحلول المقترحة لعدة ملفات منها الأمنية والسياسية والاقتصادية.وكانت مصادر "سبوتنيك" قد قالت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن طائرتين أمريكيتين من نوع "بوينغ - شينوك " مخصصتين لنقل الجنود والمعدات العسكرية هبطتا في مطار الضمير العسكري بريف دمشق ظهر ذلك اليوم، لبعض الوقت بعدها حلقت الطائرتان على علو منخفض باتجاه بادية السويداء، ثم باتجاه منطقة تلال الصفا لتعودا لاحقا بنفس المسار باتجاه مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون معلومات عن المهام التي قامت بتنفيذها الطائرتان.خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخليسوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, قسد
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, قسد

مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام

13:45 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) ينتظر وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبيل اجتماعهما في دمشق
 رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) ينتظر وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبيل اجتماعهما في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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كشفت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" عن عقد لقاء بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية " قسد" وقائد ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" في أحد مطارات ريف دمشق العسكرية.
وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك"، بأن طائرة أمريكية من نوع "بوينغ - شينوك " هبطت في مطار الضمير العسكري بريف دمشق قادمة من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية تحمل على متنها ممثلين عن قوات "قسد" تزامنا مع قدوم أحمد الشرع إلى مطار الضمير العسكري، الذي يبعد عن العاصمة دمشق 35 كم.

وأضافت المصادر، أن اللقاء عقد برعاية كاملة من عناصر الإستخبارات الأمريكية حيث تم طرح عدة نقاط للنقاش منها انضمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى الجيش السوري الذي تحاول الحكومة المؤقتة في دمشق إعادة تشكيله، بالإضافة إلى طرح موضوع السيطرة على حقول النفط والغاز وتوزيع عوائد تلك الحقول.

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11:22 GMT
وبحسب المصادر لم يتم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين نتيجة عدم تقارب وجهات النظر والحلول المقترحة لعدة ملفات منها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وكانت مصادر "سبوتنيك" قد قالت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن طائرتين أمريكيتين من نوع "بوينغ - شينوك " مخصصتين لنقل الجنود والمعدات العسكرية هبطتا في مطار الضمير العسكري بريف دمشق ظهر ذلك اليوم، لبعض الوقت بعدها حلقت الطائرتان على علو منخفض باتجاه بادية السويداء، ثم باتجاه منطقة تلال الصفا لتعودا لاحقا بنفس المسار باتجاه مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون معلومات عن المهام التي قامت بتنفيذها الطائرتان.
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