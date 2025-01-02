https://sarabic.ae/20250102/مصادر-سبوتنيك-اجتماع-سري-بين-قسد-والشرع-بريف-دمشق-بعيدا-عن-الإعلام-1096420015.html
مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام
مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" عن عقد لقاء بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية " قسد" وقائد ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" في أحد... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T13:45+0000
2025-01-02T13:45+0000
2025-01-02T13:45+0000
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وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك"، بأن طائرة أمريكية من نوع "بوينغ - شينوك " هبطت في مطار الضمير العسكري بريف دمشق قادمة من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية تحمل على متنها ممثلين عن قوات "قسد" تزامنا مع قدوم أحمد الشرع إلى مطار الضمير العسكري، الذي يبعد عن العاصمة دمشق 35 كم.وبحسب المصادر لم يتم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين نتيجة عدم تقارب وجهات النظر والحلول المقترحة لعدة ملفات منها الأمنية والسياسية والاقتصادية.وكانت مصادر "سبوتنيك" قد قالت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن طائرتين أمريكيتين من نوع "بوينغ - شينوك " مخصصتين لنقل الجنود والمعدات العسكرية هبطتا في مطار الضمير العسكري بريف دمشق ظهر ذلك اليوم، لبعض الوقت بعدها حلقت الطائرتان على علو منخفض باتجاه بادية السويداء، ثم باتجاه منطقة تلال الصفا لتعودا لاحقا بنفس المسار باتجاه مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون معلومات عن المهام التي قامت بتنفيذها الطائرتان.خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخليسوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, قسد
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, قسد
مصادر "سبوتنيك": اجتماع سري بين "قسد" والشرع بريف دمشق بعيدا عن الإعلام
حصري
كشفت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" عن عقد لقاء بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية " قسد" وقائد ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" في أحد مطارات ريف دمشق العسكرية.
وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك"، بأن طائرة أمريكية من نوع "بوينغ - شينوك " هبطت في مطار الضمير العسكري بريف دمشق قادمة من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية تحمل على متنها ممثلين عن قوات "قسد" تزامنا مع قدوم أحمد الشرع إلى مطار الضمير العسكري، الذي يبعد عن العاصمة دمشق 35 كم.
وأضافت المصادر، أن اللقاء عقد برعاية كاملة من عناصر الإستخبارات الأمريكية حيث تم طرح عدة نقاط للنقاش منها انضمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى الجيش السوري الذي تحاول الحكومة المؤقتة في دمشق إعادة تشكيله، بالإضافة إلى طرح موضوع السيطرة على حقول النفط والغاز وتوزيع عوائد تلك الحقول.
وبحسب المصادر لم يتم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين نتيجة عدم تقارب وجهات النظر والحلول المقترحة لعدة ملفات منها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وكانت مصادر "سبوتنيك" قد قالت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن طائرتين أمريكيتين من نوع "بوينغ - شينوك " مخصصتين لنقل الجنود والمعدات العسكرية هبطتا في مطار الضمير العسكري بريف دمشق ظهر ذلك اليوم، لبعض الوقت بعدها حلقت الطائرتان على علو منخفض باتجاه بادية السويداء، ثم باتجاه منطقة تلال الصفا لتعودا لاحقا بنفس المسار باتجاه مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون معلومات عن المهام التي قامت بتنفيذها الطائرتان.