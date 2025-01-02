https://sarabic.ae/20250102/خبير-عسكري-سوريا-في-مرحلة-جديدة-من-العودة-إلى-الحضن-العربي-والاستقرار-الداخلي-1096417911.html

خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي

خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي

سبوتنيك عربي

أكد العميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أن "الزيارة السورية الأخيرة إلى السعودية، تمثل بداية لعودة سوريا إلى محيطها العربي بعد فترة من العزلة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T12:49+0000

2025-01-02T12:49+0000

2025-01-02T12:49+0000

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وأضاف رحال أن "زيارة الوفد السوري تعكس مدى اهتمام القيادة الجديدة في سوريا، بإعادة الدفء للعلاقات مع الدول العربية، خصوصًا في ظل الدور الذي تلعبه سوريا في استقرار المنطقة".رحال أشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "سوريا اليوم بحاجة إلى جهود جميع الدول العربية والإقليمية"، مشيرًا إلى أن "هناك توافقًا بين المسؤولين العرب في دعم سوريا بعد استلام القيادة الجديدة مقاليد الحكم"، وأوضح أن "هذا التوجه يعكس إرادة الدول العربية في عودة سوريا إلى محيطها العربي، حيث لم تتأخر أي دولة عن التواصل مع القيادة السورية الجديدة".وأكد رحال أن "سوريا تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة مدنية شاملة لجميع أبنائها، مع السعي لإعادة اللحمة للعلاقات مع الدول المجاورة".وأضاف: "الدولة المدنية هي حلم السوريين، نحن نؤمن بالعيش المشترك وندعو إلى الحوار وليس البندقية".وركّز الخبير العسكري على "أهمية المؤتمر الحواري العام"، الذي قال إنه "سيعقد في الأسبوع الأول من هذا العام الجديد"، مشيراً إلى أن "الدعوات ستكون شخصية ولن تشمل المؤسسات".وأضاف أن "المؤتمر يهدف إلى تحديد معالم المرحلة الجديدة التي ستجمع السوريين حول مصلحة وطنهم".وتطرق رحال أيضًا إلى مواقف الدول المجاورة لسوريا، حيث أشار إلى أن "هذه الدول قد تكون لديها بعض المخاوف بسبب الوضع الأمني السائد"، معتبرا أن "العقوبات الغربية ضد سوريا في طريقها إلى الزوال، وأن الوضع الإقليمي سيكون أكثر توازنًا في المستقبل".وحول ما يخص العلاقات مع تركيا، لفت رحال إلى أن "أنقرة لعبت دورًا هامًا في حماية الثورة السورية خلال السنوات الماضية".ومع ذلك، شدد على أن "القيادة الجديدة في سوريا تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن السوري".وأشار إلى "غياب أي مشروع عربي مؤثر في المنطقة، وهو ما يجب معالجته".رحال تحدث أيضا عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعومة من الغرب، مشيرًا إلى أن "هدفه هو تدمير القضية الفلسطينية".كما أكد أن "إيران ارتكبت أخطاء كبيرة بحق السوريين"، بينما شدد على "ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات في المنطقة".

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