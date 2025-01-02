خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
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خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي
خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي
سبوتنيك عربي
أكد العميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أن "الزيارة السورية الأخيرة إلى السعودية، تمثل بداية لعودة سوريا إلى محيطها العربي بعد فترة من العزلة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:49+0000
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وأضاف رحال أن "زيارة الوفد السوري تعكس مدى اهتمام القيادة الجديدة في سوريا، بإعادة الدفء للعلاقات مع الدول العربية، خصوصًا في ظل الدور الذي تلعبه سوريا في استقرار المنطقة".رحال أشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "سوريا اليوم بحاجة إلى جهود جميع الدول العربية والإقليمية"، مشيرًا إلى أن "هناك توافقًا بين المسؤولين العرب في دعم سوريا بعد استلام القيادة الجديدة مقاليد الحكم"، وأوضح أن "هذا التوجه يعكس إرادة الدول العربية في عودة سوريا إلى محيطها العربي، حيث لم تتأخر أي دولة عن التواصل مع القيادة السورية الجديدة".وأكد رحال أن "سوريا تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة مدنية شاملة لجميع أبنائها، مع السعي لإعادة اللحمة للعلاقات مع الدول المجاورة".وأضاف: "الدولة المدنية هي حلم السوريين، نحن نؤمن بالعيش المشترك وندعو إلى الحوار وليس البندقية".وركّز الخبير العسكري على "أهمية المؤتمر الحواري العام"، الذي قال إنه "سيعقد في الأسبوع الأول من هذا العام الجديد"، مشيراً إلى أن "الدعوات ستكون شخصية ولن تشمل المؤسسات".وأضاف أن "المؤتمر يهدف إلى تحديد معالم المرحلة الجديدة التي ستجمع السوريين حول مصلحة وطنهم".وتطرق رحال أيضًا إلى مواقف الدول المجاورة لسوريا، حيث أشار إلى أن "هذه الدول قد تكون لديها بعض المخاوف بسبب الوضع الأمني السائد"، معتبرا أن "العقوبات الغربية ضد سوريا في طريقها إلى الزوال، وأن الوضع الإقليمي سيكون أكثر توازنًا في المستقبل".وحول ما يخص العلاقات مع تركيا، لفت رحال إلى أن "أنقرة لعبت دورًا هامًا في حماية الثورة السورية خلال السنوات الماضية".ومع ذلك، شدد على أن "القيادة الجديدة في سوريا تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن السوري".وأشار إلى "غياب أي مشروع عربي مؤثر في المنطقة، وهو ما يجب معالجته".رحال تحدث أيضا عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعومة من الغرب، مشيرًا إلى أن "هدفه هو تدمير القضية الفلسطينية".كما أكد أن "إيران ارتكبت أخطاء كبيرة بحق السوريين"، بينما شدد على "ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات في المنطقة".
https://sarabic.ae/20241226/بسبب-سوريا-الجامعة-العربية-تصعد-لهجتها-ضد-إيران-والأخيرة-ترد-بقوة-1096222238.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية

خبير عسكري: سوريا في مرحلة جديدة من العودة إلى الحضن العربي والاستقرار الداخلي

12:49 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالعلم السوري الجديد
العلم السوري الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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حصري
أكد العميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أن "الزيارة السورية الأخيرة إلى السعودية، تمثل بداية لعودة سوريا إلى محيطها العربي بعد فترة من العزلة التي فرضتها الحكومة السابقة".
وأضاف رحال أن "زيارة الوفد السوري تعكس مدى اهتمام القيادة الجديدة في سوريا، بإعادة الدفء للعلاقات مع الدول العربية، خصوصًا في ظل الدور الذي تلعبه سوريا في استقرار المنطقة".
رحال أشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "سوريا اليوم بحاجة إلى جهود جميع الدول العربية والإقليمية"، مشيرًا إلى أن "هناك توافقًا بين المسؤولين العرب في دعم سوريا بعد استلام القيادة الجديدة مقاليد الحكم"، وأوضح أن "هذا التوجه يعكس إرادة الدول العربية في عودة سوريا إلى محيطها العربي، حيث لم تتأخر أي دولة عن التواصل مع القيادة السورية الجديدة".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
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26 ديسمبر 2024, 15:42 GMT
وأكد رحال أن "سوريا تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة مدنية شاملة لجميع أبنائها، مع السعي لإعادة اللحمة للعلاقات مع الدول المجاورة".
وأضاف: "الدولة المدنية هي حلم السوريين، نحن نؤمن بالعيش المشترك وندعو إلى الحوار وليس البندقية".

وفي ما يخص الوضع الداخلي في سوريا، أوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "الحكومة السورية الجديدة تعمل على إعادة الأمن والاستقرار في الداخل السوري وتحقيق التطمينات الضرورية للسوريين للانطلاق في عملية إعادة الإعمار".

وركّز الخبير العسكري على "أهمية المؤتمر الحواري العام"، الذي قال إنه "سيعقد في الأسبوع الأول من هذا العام الجديد"، مشيراً إلى أن "الدعوات ستكون شخصية ولن تشمل المؤسسات".
وأضاف أن "المؤتمر يهدف إلى تحديد معالم المرحلة الجديدة التي ستجمع السوريين حول مصلحة وطنهم".
وتطرق رحال أيضًا إلى مواقف الدول المجاورة لسوريا، حيث أشار إلى أن "هذه الدول قد تكون لديها بعض المخاوف بسبب الوضع الأمني السائد"، معتبرا أن "العقوبات الغربية ضد سوريا في طريقها إلى الزوال، وأن الوضع الإقليمي سيكون أكثر توازنًا في المستقبل".
مساعدات سعودية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
أمس, 15:08 GMT
وحول ما يخص العلاقات مع تركيا، لفت رحال إلى أن "أنقرة لعبت دورًا هامًا في حماية الثورة السورية خلال السنوات الماضية".
ومع ذلك، شدد على أن "القيادة الجديدة في سوريا تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن السوري".

وفي إطار الوضع الإقليمي، تناول رحال "دور القوى الدولية والإقليمية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هناك ثلاثة مشاريع رئيسية تتنافس في المنطقة وهي المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني والمشروع التركي".

وأشار إلى "غياب أي مشروع عربي مؤثر في المنطقة، وهو ما يجب معالجته".
رحال تحدث أيضا عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعومة من الغرب، مشيرًا إلى أن "هدفه هو تدمير القضية الفلسطينية".
كما أكد أن "إيران ارتكبت أخطاء كبيرة بحق السوريين"، بينما شدد على "ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات في المنطقة".
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