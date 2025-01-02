"التحالف الدولي" ينشئ قاعدة جديدة في ريف حلب شمالي سوريا... فيديو
11:22 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 02.01.2025)
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Hammock شاحنات صغيرة مصطفة لتحميلها على متن طائرة شحن كجزء من الانسحاب المتعمد لقوات التحالف من شمال سوريا في كوباني.
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Hammock
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بدأت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا.
وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، بأن عشرات الشاحنات التي تحمل معدات عسكرية لوجستية دخلت إلى منطقه عين العرب في ريف حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة "للتحالف الدولي" في المنطقة.
الشاحنات التي دخلت المنطقة محملة بغرف مسبقة الصنع وكتل إسمنتية، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وصهاريج للوقود، إذ وصلت إلى مدينة عين العرب برفقة مدرعات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.
◀️فيديو متداول يظهر إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي في ريف حلب شمال سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 2, 2025
⭕️بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا.
⭕️بحسب مصادر "سبوتنيك" في سوريا، دخلت عشرات الشاحنات المحملة بمعدات… pic.twitter.com/6hFEZUKIX2
وأكدت المصادر أن قوات خاصة أمريكية كانت قد دخلت منطقة عين العرب، في وقت سابق، بهدف استطلاع المنطقة لتحديد موقع مناسب لإنشاء القاعدة العسكرية الجديدة.
ويأتي إنشاء هذه القاعدة بعد تهديدات تركية، عبر الفصائل العسكرية الموالية لها المتواجدة بريف حلب، بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف السيطرة على منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي.