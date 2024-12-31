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فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا
فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن "القوات الجوية الفرنسية، نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) داخل... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح ليكورنو، في تصريحات له، خلال زيارته إلى بيروت، أن "العملية جرت يوم الأحد الماضي، ضمن الجهود المستمرة لتعقب عناصر التنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن في المنطقة".وأكد أن "القوات المسلحة الفرنسية تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تفكيك الشبكات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديدًا للأمن العالمي".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، الأسبوع الماضي، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا.وأضافت: "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.
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أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان
فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن "القوات الجوية الفرنسية، نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) داخل الأراضي السورية".
وأوضح ليكورنو، في تصريحات له، خلال زيارته إلى بيروت
، أن "العملية جرت يوم الأحد الماضي، ضمن الجهود المستمرة لتعقب عناصر التنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن في المنطقة".
وأكد أن "القوات المسلحة الفرنسية تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تفكيك الشبكات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديدًا للأمن العالمي".
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، الأسبوع الماضي، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي
بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "في 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم "داعش" أبو يوسف المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر "داعش"، بما في ذلك أبو يوسف".
وأضافت: "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة) قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي
، في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.
وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش
" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.