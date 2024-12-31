https://sarabic.ae/20241231/فرنسا-تعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-في-سوريا-1096355222.html

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن "القوات الجوية الفرنسية، نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) داخل... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح ليكورنو، في تصريحات له، خلال زيارته إلى بيروت، أن "العملية جرت يوم الأحد الماضي، ضمن الجهود المستمرة لتعقب عناصر التنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن في المنطقة".وأكد أن "القوات المسلحة الفرنسية تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تفكيك الشبكات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديدًا للأمن العالمي".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، الأسبوع الماضي، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا.وأضافت: "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.

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