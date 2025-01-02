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سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"

سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"

سبوتنيك عربي

بدأت قوات مايعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، بحملة أمنية تستهدف بعض أحياء مدينة حمص وسط سوريا، تزامنا مع إعلان حظر التجوال في تلك الأحياء. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T10:09+0000

2025-01-02T10:09+0000

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وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، إن "العملية الأمنية شملت أحياء وادي الذهب وعكرمة وضاحية المجد، تزامنا مع فرض حظر تجول في تلك المناطق، ومع إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل قوات إدارة العمليات العسكرية".وأفادت مصادر أهلية من داخل مدينة حمص لـ"سبوتنيك"، بأن "قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية بدأت بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها، تزامنا مع انتشار أمني كثيف لسيارات ومدرعات في معظم أحياء المدينة، وسط حالة من الذعر والخوف لدى أهالي تلك الأحياء بسبب إطلاق النار الكثيف في شوارع المدينة".يذكر أن مدنية حمص، ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت حالات خطف وإعدامات عدة طالت مدنيين، حيث عُثر على 34 مدنيا مقتولين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين، فيما يزال مصير العشرات من المخطوفين مجهولا حتى اللحظة.وفد سوري يصل إلى السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخباراتسوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين

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