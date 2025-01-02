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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
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13:03 GMT
57 د
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"
سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"
سبوتنيك عربي
بدأت قوات مايعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، بحملة أمنية تستهدف بعض أحياء مدينة حمص وسط سوريا، تزامنا مع إعلان حظر التجوال في تلك الأحياء. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، إن "العملية الأمنية شملت أحياء وادي الذهب وعكرمة وضاحية المجد، تزامنا مع فرض حظر تجول في تلك المناطق، ومع إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل قوات إدارة العمليات العسكرية".وأفادت مصادر أهلية من داخل مدينة حمص لـ"سبوتنيك"، بأن "قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية بدأت بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها، تزامنا مع انتشار أمني كثيف لسيارات ومدرعات في معظم أحياء المدينة، وسط حالة من الذعر والخوف لدى أهالي تلك الأحياء بسبب إطلاق النار الكثيف في شوارع المدينة".يذكر أن مدنية حمص، ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت حالات خطف وإعدامات عدة طالت مدنيين، حيث عُثر على 34 مدنيا مقتولين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين، فيما يزال مصير العشرات من المخطوفين مجهولا حتى اللحظة.وفد سوري يصل إلى السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخباراتسوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

سوريا.. حظر تجول في بعض أحياء حمص تزامنا مع عملية أمنية لـ"إدارة العمليات العسكرية"

10:09 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Leo Correa أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق.
 أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
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بدأت قوات مايعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، بحملة أمنية تستهدف بعض أحياء مدينة حمص وسط سوريا، تزامنا مع إعلان حظر التجوال في تلك الأحياء.
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، إن "العملية الأمنية شملت أحياء وادي الذهب وعكرمة وضاحية المجد، تزامنا مع فرض حظر تجول في تلك المناطق، ومع إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل قوات إدارة العمليات العسكرية".

وأضافت المصادر أن "العملية الأمنية في تلك الأحياء تأتي تزامنا مع انتهاء العمل في مراكز التسوية، والتي تم افتتاحها منذ حوالي الأسبوعين، وذلك لتسوية وضع العسكريين السابقين في حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث تقول إدارة العمليات العسكرية أن لديها معلومات تؤكد وجود أسلحة وعناصر مطلوبين رفضوا إجراء تسوية وتسليم لسلاحهم".

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وأفادت مصادر أهلية من داخل مدينة حمص لـ"سبوتنيك"، بأن "قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية بدأت بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها، تزامنا مع انتشار أمني كثيف لسيارات ومدرعات في معظم أحياء المدينة، وسط حالة من الذعر والخوف لدى أهالي تلك الأحياء بسبب إطلاق النار الكثيف في شوارع المدينة".
يذكر أن مدنية حمص، ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت حالات خطف وإعدامات عدة طالت مدنيين، حيث عُثر على 34 مدنيا مقتولين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين، فيما يزال مصير العشرات من المخطوفين مجهولا حتى اللحظة.
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سوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين
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