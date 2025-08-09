الخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-السورية-تنتقد-مؤتمر-قسد-وتعتبره-خرقا-للاتفاقيات-ومحاولة-لتقسيم-البلاد--1103533606.html
الخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد
الخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة السورية عن رفضها الشديد للمؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مع مكونات سورية أخرى، معتبرةً أنه "خرق واضح" لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لـ"تدويل الشأن السوري"... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T07:57+0000
2025-08-09T07:57+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قسد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_0:12:2934:1662_1920x0_80_0_0_b7a373ff31e6bba6c97d1c619848ffe7.jpg
ونقلت الوكالة السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية بيانا انتقد فيه المؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مؤخرا مع بعض المكونات السورية الأخرى، معتبرا أنه "خروج عن الإطار الوطني" و"خرق صارخ" للاتفاقيات الموقعة.وأكد المصدر أن "الحكومة السورية تضمن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء على المستويين المحلي والوطني، شريطة أن يتم ذلك في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".وأضاف المصدر أن "للمجموعات الدينية والقومية الحق الكامل في التعبير عن آرائها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، بشرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح ضد الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة".وشدد البيان على أن "شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرره الشعب عبر الاستفتاء، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة"، مؤكدا أن "لكل مواطن الحق في طرح رؤيته، ولكن عبر الحوار الديمقراطي وصناديق الاقتراع، وليس بالتهديد أو القوة المسلحة".وانتقد المصدر ما وصفه بـ"التحالف الهش" في شمال شرق سوريا، قائلا إنه "لا يمثل إطارا وطنيا، بل يضم أطرافا متضررة من انتصارات الجيش السوري، ويعتمد على دعم خارجي"، معتبرا أن هذه الأطراف "تحاول الهروب من استحقاقات المستقبل وتتنكر لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة وبلد واحد".وأدان المصدر بشدة "استضافة المؤتمر لشخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبرا ذلك "خرقا واضحا لاتفاق 10 آذار"، وحمّل "قسد" المسؤولية الكاملة عن "تداعيات هذه الخطوة"، واصفاً المؤتمر بأنه "محاولة لتدويل القضية السورية وجلب تدخلات أجنبية".وأشار المصدر إلى أن المؤتمر "شكل محاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة لتشكيل 'نواة جيش جديد' أو تعديل التقسيمات الإدارية"، مؤكداً أن الاتفاق ينص صراحة على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة".واعتبر المصدر أن المؤتمر "يمثل خرقا للاستحقاقات التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وإطلاق مسار الحوار الوطني"، كما وصفه بأنه "غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين".وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "الشعب السوري الذي أفشل مشاريع التقسيم التاريخية قادر على إفشال هذه المحاولات اليوم"، معلناً أن "الحكومة لن تشارك في أي مفاوضات مقررة في باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء النظام البائد"، داعياً "قسد" إلى "الالتزام الجاد باتفاق 10 آذار"، ومطالباً الوسطاء الدوليين بـ"نقل جميع المفاوضات إلى دمشق كمحطة وحيدة للحوار بين السوريين".
https://sarabic.ae/20250807/الدفاع-التركية-قسد-لا-تلتزم-بالاتفاق-مع-دمشق-وهجماتها-تهدد-وحدة-سوريا-وسلامة-أراضيها-1103472642.html
https://sarabic.ae/20250804/قسد-اشتبكنا-مع-قوات-حكومية-في-حلب-شمالي-سوريا-1103358198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_76c675aa868ede3243f7806fb6c3e339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, الأخبار

الخارجية السورية تنتقد مؤتمر "قسد" وتعتبره خرقا للاتفاقيات ومحاولة لتقسيم البلاد

07:57 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعربت الحكومة السورية عن رفضها الشديد للمؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مع مكونات سورية أخرى، معتبرةً أنه "خرق واضح" لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لـ"تدويل الشأن السوري" واستجلاب التدخلات الأجنبية.
ونقلت الوكالة السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية بيانا انتقد فيه المؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مؤخرا مع بعض المكونات السورية الأخرى، معتبرا أنه "خروج عن الإطار الوطني" و"خرق صارخ" للاتفاقيات الموقعة.
وأكد المصدر أن "الحكومة السورية تضمن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء على المستويين المحلي والوطني، شريطة أن يتم ذلك في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها
7 أغسطس, 10:40 GMT
وأضاف المصدر أن "للمجموعات الدينية والقومية الحق الكامل في التعبير عن آرائها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، بشرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح ضد الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة".
وشدد البيان على أن "شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرره الشعب عبر الاستفتاء، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة"، مؤكدا أن "لكل مواطن الحق في طرح رؤيته، ولكن عبر الحوار الديمقراطي وصناديق الاقتراع، وليس بالتهديد أو القوة المسلحة".
وانتقد المصدر ما وصفه بـ"التحالف الهش" في شمال شرق سوريا، قائلا إنه "لا يمثل إطارا وطنيا، بل يضم أطرافا متضررة من انتصارات الجيش السوري، ويعتمد على دعم خارجي"، معتبرا أن هذه الأطراف "تحاول الهروب من استحقاقات المستقبل وتتنكر لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة وبلد واحد".
وأدان المصدر بشدة "استضافة المؤتمر لشخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبرا ذلك "خرقا واضحا لاتفاق 10 آذار"، وحمّل "قسد" المسؤولية الكاملة عن "تداعيات هذه الخطوة"، واصفاً المؤتمر بأنه "محاولة لتدويل القضية السورية وجلب تدخلات أجنبية".
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا
4 أغسطس, 13:25 GMT
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر "شكل محاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة لتشكيل 'نواة جيش جديد' أو تعديل التقسيمات الإدارية"، مؤكداً أن الاتفاق ينص صراحة على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة".
واعتبر المصدر أن المؤتمر "يمثل خرقا للاستحقاقات التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وإطلاق مسار الحوار الوطني"، كما وصفه بأنه "غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين".
وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "الشعب السوري الذي أفشل مشاريع التقسيم التاريخية قادر على إفشال هذه المحاولات اليوم"، معلناً أن "الحكومة لن تشارك في أي مفاوضات مقررة في باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء النظام البائد"، داعياً "قسد" إلى "الالتزام الجاد باتفاق 10 آذار"، ومطالباً الوسطاء الدوليين بـ"نقل جميع المفاوضات إلى دمشق كمحطة وحيدة للحوار بين السوريين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала