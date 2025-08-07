https://sarabic.ae/20250807/الدفاع-التركية-قسد-لا-تلتزم-بالاتفاق-مع-دمشق-وهجماتها-تهدد-وحدة-سوريا-وسلامة-أراضيها-1103472642.html
الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها
صرح مصدر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، غير ملتزمة بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 10 مارس/آذار الماضي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح المصدر، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.وأضاف المصدر أن هجمات "قسد" الأخيرة تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وقال "قسد لا تتصرف وفقا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السورية، وبدأت ترفع صوتها عاليا مستمدة قوتها من الاشتباكات في جنوب سوريا".وشدد على أن هجمات قوات "قسد" الأخيرة في ريف منبج وحلب "تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".وينص اتفاق 10 مارس على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
10:40 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.08.2025)
