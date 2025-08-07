الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها

عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/الدفاع-التركية-قسد-لا-تلتزم-بالاتفاق-مع-دمشق-وهجماتها-تهدد-وحدة-سوريا-وسلامة-أراضيها-1103472642.html
الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها
الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح مصدر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، غير ملتزمة بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 10 مارس/آذار الماضي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T10:40+0000
2025-08-07T10:41+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_664d8e5c5f5a38d6e88a2b631c4ac2d3.jpg
وأوضح المصدر، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.وأضاف المصدر أن هجمات "قسد" الأخيرة تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وقال "قسد لا تتصرف وفقا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السورية، وبدأت ترفع صوتها عاليا مستمدة قوتها من الاشتباكات في جنوب سوريا".وشدد على أن هجمات قوات "قسد" الأخيرة في ريف منبج وحلب "تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".وينص اتفاق 10 مارس على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20250804/قسد-اشتبكنا-مع-قوات-حكومية-في-حلب-شمالي-سوريا-1103358198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_60b2954eddc27138fb752150a56e8ae6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

الدفاع التركية: "قسد" لا تلتزم بالاتفاق مع دمشق وهجماتها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها

10:40 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.08.2025)
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس "قوات سوريا الديمقراطية" يوقعان اتفاقا لاندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
صرح مصدر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، غير ملتزمة بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 10 مارس/آذار الماضي.
وأوضح المصدر، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا
4 أغسطس, 13:25 GMT
وأضاف المصدر أن هجمات "قسد" الأخيرة تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وقال "قسد لا تتصرف وفقا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السورية، وبدأت ترفع صوتها عاليا مستمدة قوتها من الاشتباكات في جنوب سوريا".
وشدد على أن هجمات قوات "قسد" الأخيرة في ريف منبج وحلب "تضر بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".
وينص اتفاق 10 مارس على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала