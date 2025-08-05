https://sarabic.ae/20250805/ما-مصير-الاتفاق-بين-قسد-ودمشق-بعد-التصعيد-في-حلب-1103395742.html
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
سبوتنيك عربي
تبادلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مطلع الأسبوع الجاري، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب شمالي سوريا. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T12:32+0000
2025-08-05T12:32+0000
2025-08-05T12:32+0000
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ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
سبوتنيك عربي
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجومًا نفذته "قسد" في ريف منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية، وقالت في بيان، إنها "تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، وأن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر".واعتبرت أن "الاشتباكات الأخيرة في دير الحافر، ومساعي احتوائها وعدم السماح لها بالتمدد هو نقطة إيجابية، لكن الحل يكمن في رغبة الحكومة الانتقالية في قبول الآخر والمضي قدما بعيدا عن فرض رؤيتها الأحادية بالقوة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية وأيضا في الداخل السوري تسعى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدة وإلى تمرير أجنداتها".واعتبر السياسي السوري أن "ما حدث في منبج، يختلف عن السويداء، التي وقع فيها خرق لتفاهمات تمت برعاية دولية، أما بالنسبة لقسد فقد أدلى عبدي، بتصريحات إيجابية جدا، وأكد أن قنوات الحوار والمفاوضات مع الحكومة السورية لاتزال مستمرة، وأن الاتفاق على شكل الدولة موجود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, аудио, العالم العربي
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, аудио, العالم العربي
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
تبادلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مطلع الأسبوع الجاري، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجومًا نفذته "قسد" في ريف منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.
من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية، وقالت في بيان، إنها "تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، وأن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر".
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في مصر، ليلى موسى، إن "الاتفاق بين "قسد" ودمشق على المبادئ العامة خطوة إيجابية ويمكن تجاوز التفاصيل"، مشيرة إلى أن "قسد" لن تلجأ إلى خيار المقاطعة أو خيار العسكرة طالما كان ذلك ممكن"، مؤكدة أن "هناك فرص لتجاوز هذه التحديات والعراقيل بما يخدم مصلحة القضية السورية بالدرجة الأولى".
واعتبرت أن "الاشتباكات الأخيرة في دير الحافر
، ومساعي احتوائها وعدم السماح لها بالتمدد هو نقطة إيجابية، لكن الحل يكمن في رغبة الحكومة الانتقالية في قبول الآخر والمضي قدما بعيدا عن فرض رؤيتها الأحادية بالقوة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية وأيضا في الداخل السوري تسعى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدة وإلى تمرير أجنداتها".
من جهته، أوضح منسق الأمانة العامة لتيار "الغد السوري"، تليد صائب، إنه "لا يمكن القول بفشل تنفيذ اتفاق مارس، وأنه لايزال هناك مسار تفاوضي رغم الخروقات التي تحدث للمرة الثانية "، مشيرًا إلى أن "قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، أعلن أنه ملتزم بجيش واحد ووطن واحد وعلم واحد".
واعتبر السياسي السوري أن "ما حدث في منبج، يختلف عن السويداء، التي وقع فيها خرق لتفاهمات تمت برعاية دولية، أما بالنسبة لقسد فقد أدلى عبدي، بتصريحات إيجابية جدا، وأكد أن قنوات الحوار والمفاوضات مع الحكومة السورية لاتزال مستمرة، وأن الاتفاق على شكل الدولة موجود".