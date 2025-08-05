https://sarabic.ae/20250805/ما-مصير-الاتفاق-بين-قسد-ودمشق-بعد-التصعيد-في-حلب-1103395742.html

ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب

ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب

سبوتنيك عربي

تبادلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مطلع الأسبوع الجاري، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب شمالي سوريا. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

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ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب سبوتنيك عربي ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب

وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجومًا نفذته "قسد" في ريف منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية، وقالت في بيان، إنها "تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، وأن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر".واعتبرت أن "الاشتباكات الأخيرة في دير الحافر، ومساعي احتوائها وعدم السماح لها بالتمدد هو نقطة إيجابية، لكن الحل يكمن في رغبة الحكومة الانتقالية في قبول الآخر والمضي قدما بعيدا عن فرض رؤيتها الأحادية بالقوة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية وأيضا في الداخل السوري تسعى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدة وإلى تمرير أجنداتها".واعتبر السياسي السوري أن "ما حدث في منبج، يختلف عن السويداء، التي وقع فيها خرق لتفاهمات تمت برعاية دولية، أما بالنسبة لقسد فقد أدلى عبدي، بتصريحات إيجابية جدا، وأكد أن قنوات الحوار والمفاوضات مع الحكومة السورية لاتزال مستمرة، وأن الاتفاق على شكل الدولة موجود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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