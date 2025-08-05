ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250805/ما-مصير-الاتفاق-بين-قسد-ودمشق-بعد-التصعيد-في-حلب-1103395742.html
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
سبوتنيك عربي
تبادلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مطلع الأسبوع الجاري، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب شمالي سوريا. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T12:32+0000
2025-08-05T12:32+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103395557_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_03960e4f27b9133511ba5eb67557bae6.png
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
سبوتنيك عربي
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجومًا نفذته "قسد" في ريف منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية، وقالت في بيان، إنها "تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، وأن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر".واعتبرت أن "الاشتباكات الأخيرة في دير الحافر، ومساعي احتوائها وعدم السماح لها بالتمدد هو نقطة إيجابية، لكن الحل يكمن في رغبة الحكومة الانتقالية في قبول الآخر والمضي قدما بعيدا عن فرض رؤيتها الأحادية بالقوة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية وأيضا في الداخل السوري تسعى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدة وإلى تمرير أجنداتها".واعتبر السياسي السوري أن "ما حدث في منبج، يختلف عن السويداء، التي وقع فيها خرق لتفاهمات تمت برعاية دولية، أما بالنسبة لقسد فقد أدلى عبدي، بتصريحات إيجابية جدا، وأكد أن قنوات الحوار والمفاوضات مع الحكومة السورية لاتزال مستمرة، وأن الاتفاق على شكل الدولة موجود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103395557_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_767f43d896a6f3881471deb15cae4913.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, аудио, العالم العربي
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, аудио, العالم العربي

ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب

12:32 GMT 05.08.2025
راديو
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
تابعنا عبر
تبادلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مطلع الأسبوع الجاري، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجومًا نفذته "قسد" في ريف منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.
من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية، وقالت في بيان، إنها "تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، وأن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر".

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في مصر، ليلى موسى، إن "الاتفاق بين "قسد" ودمشق على المبادئ العامة خطوة إيجابية ويمكن تجاوز التفاصيل"، مشيرة إلى أن "قسد" لن تلجأ إلى خيار المقاطعة أو خيار العسكرة طالما كان ذلك ممكن"، مؤكدة أن "هناك فرص لتجاوز هذه التحديات والعراقيل بما يخدم مصلحة القضية السورية بالدرجة الأولى".

واعتبرت أن "الاشتباكات الأخيرة في دير الحافر، ومساعي احتوائها وعدم السماح لها بالتمدد هو نقطة إيجابية، لكن الحل يكمن في رغبة الحكومة الانتقالية في قبول الآخر والمضي قدما بعيدا عن فرض رؤيتها الأحادية بالقوة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية وأيضا في الداخل السوري تسعى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدة وإلى تمرير أجنداتها".

من جهته، أوضح منسق الأمانة العامة لتيار "الغد السوري"، تليد صائب، إنه "لا يمكن القول بفشل تنفيذ اتفاق مارس، وأنه لايزال هناك مسار تفاوضي رغم الخروقات التي تحدث للمرة الثانية "، مشيرًا إلى أن "قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، أعلن أنه ملتزم بجيش واحد ووطن واحد وعلم واحد".

واعتبر السياسي السوري أن "ما حدث في منبج، يختلف عن السويداء، التي وقع فيها خرق لتفاهمات تمت برعاية دولية، أما بالنسبة لقسد فقد أدلى عبدي، بتصريحات إيجابية جدا، وأكد أن قنوات الحوار والمفاوضات مع الحكومة السورية لاتزال مستمرة، وأن الاتفاق على شكل الدولة موجود".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала