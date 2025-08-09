https://sarabic.ae/20250809/ما-مصير-اتفاق-آذار-بين-الحكومة-السورية-المؤقتة-وقوات-سوريا-الديمقراطية-1103539052.html

ما مصير اتفاق آذار بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية؟

ما مصير اتفاق آذار بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية؟

في الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي،... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

هذه المعطيات أثارت تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ اتفاق آذار بين الحكومة السورية من جهة وقوات "قسد" من جهة أخرى من عدمه.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح المحلل السياسي رستم محمود أن تطبيق اتفاقية آذار مرهون بعاملين رئيسيين: أولا: المناخ السياسي الداخليالاتفاقية ليست مجرد تفاهم عسكري، كما تصفها بعض أوساط السلطة في دمشق كآلية لتسليم أسلحة وعتاد وعناصر "قسد" للدولة المركزية. بل هي اتفاقية ثلاثية الأبعاد:1. بعد سياسي يتعلق بمستقبل سوريا.2. بعد يرتبط بالمسألة الكردية ومكانة الأكراد في الدولة السورية.3. بعد إداري يتناول آليات دمج مناطق سيطرة "قسد" ضمن بنية الدولة المركزية.ثانيا: البيئة الإقليميةيؤكد محمود أن التأثير الإقليمي على الملف السوري يفوق في أهميته العوامل الداخلية. إذ تشهد المنطقة حاليا تجاذبات تركية – عربية – إسرائيلية حول المسألة السورية، وشمال شرق سوريا جزء أساسي من هذا المشهد.ويوضح الخبير أنه" في حال تمكنت القوى الإقليمية من الحفاظ على التوازن بين الحساسيات السورية المختلفة، دون الانحياز لطرف على حساب آخر، فإن ذلك سيشكل عاملا إيجابيا لتنفيذ الاتفاق. أما إذا حدث تدخل سلبي، وخاصة من تركيا التي تدعم طرفا سوريا ضد آخر، فسوف تتعقد الأمور ويصبح تنفيذ الاتفاق أمرا صعبا".كما أشار إلى أن مواقف الولايات المتحدة وفرنسا، خصوصا ضمن الإطار الأوروبي، ستكون مؤثرة في مستقبل الاتفاق وفي علاقة سوريا مع جيرانها.انعكاسات عدم تنفيذ الاتفاقبحسب محمود، فإن فشل تنفيذ اتفاق آذار سيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الداخلي وتعقيد المشهد السوري، كما سيحول دون التوصل إلى نهاية للمرحلة الانتقالية، إذ قد تستخدم القوى الحاكمة ذريعة استمرار حالة شبه الحرب لوقف المسارات الدستورية والتشريعية.ومع ذلك، لا يتوقع محمود حدوث صدام عسكري بين "قسد" والقوات الحكومية، لأن السياسة الأمريكية في هذه المنطقة تركز على منع الفوضى السياسية والأمنية خشية عودة التنظيمات الإرهابية، ما سيدفع واشنطن إلى العمل على إنجاح المفاوضات الثنائية، سواء في باريس أو في دمشق.ما تأثير مؤتمر شمال شرق سوريا الأخير على اتفاق آذار يرى المحلل السياسي والبرلماني السوري السابق أحمد الأحمد إن مؤتمر شمال شرق سوريا الأخير، على الرغم من اعتراض الحكومة الانتقالية عليه، يمكن النظر إليه كخطوة داعمة لمسار اتفاق آذار إذا ما أُحسن توظيفه سياسيا.وأضاف الخبير أن "الدعوة لعقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية، ورفض التغيير الديمغرافي، تمثل خطوات من شأنها الحد من التوترات الداخلية وتوسيع قاعدة التوافق بين المكونات، الأمر الذي يعزز فرص نجاح الاتفاق ويمنحه شرعية أوسع".أما بشأن النقاط التي أثارت الجدل، مثل مقترح تشكيل "نواة جيش وطني جديد" أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، فقد اعتبر الأحمد أنها يمكن أن تطرح كمواد للنقاش والتفاوض ضمن الإطار السياسي القائم، وليس كعوائق نهائية أمام الاتفاق.واختتم الأحمد بالقول إن أي حوار موسع بين المكونات، في ظل التجاذبات الإقليمية المؤثرة على الملف السوري، ومع وجود دعم إقليمي ودولي متوازن، قد يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وتطبيق اتفاق آذار بما يحافظ على وحدة الدولة ويصون حقوق جميع مواطنيها.وفي 10 مارس/آذار الماضي، تم توقيع اتفاق بين رئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟المبعوث الأمريكي لسوريا يحذر "قسد" من تأخر الاندماج في الجيش السوري

