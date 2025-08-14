https://sarabic.ae/20250814/انفجار-مستودع-أسلحة-في-إدلب-شمالي-سوريا-يوقع-قتلى-وجرحى-1103718760.html
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
سبوتنيك عربي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عنيف هز مستودع أسلحة في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، شمال غربي سوريا. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T11:50+0000
2025-08-14T11:50+0000
2025-08-14T11:50+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأفاد مدير صحة إدلب، عبر حساب المديرية الرسمي على تطبيق "تلغرام"، بأن الحصيلة الأولية للانفجار تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، مؤكدا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم الصحية عن كثب، وفقا للتلفزيون السوري. وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطها ناشطون تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة، مع أضرار مادية كبيرة لحقت بالموقع.من جهته، أكد الدفاع المدني السوري تسجيل إصابات نتيجة الانفجار، موضحا أن فرقه هرعت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والبحث عن ناجين. كما تداول ناشطون أنباء عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها لتفقد الموقع.ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للانفجار، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.
https://sarabic.ae/20250215/أحمد-الشرع-يتجول-في-شوارع-إدلب-السورية-فيديو-1097803680.html
https://sarabic.ae/20250516/الداخلية-السورية-تكشف-حقيقة-القيام-بحملة-أمنية-لاستهداف-مقاتلين-أجانب-في-إدلب-وحماة-1100622144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عنيف هز مستودع أسلحة في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، شمال غربي سوريا.
وأفاد مدير صحة إدلب، عبر حساب المديرية الرسمي على تطبيق "تلغرام"،
بأن الحصيلة الأولية للانفجار
تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، مؤكدا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم الصحية عن كثب، وفقا للتلفزيون السوري.
وكان مراسل تلفزيون "سوريا" قد أورد أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة، مشيرا إلى حدوث انفجارات متتالية في الموقع، يُرجّح أنها ناتجة عن اشتعال الذخائر المخزنة.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطها ناشطون تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة، مع أضرار مادية كبيرة لحقت بالموقع.
من جهته، أكد الدفاع المدني السوري
تسجيل إصابات نتيجة الانفجار، موضحا أن فرقه هرعت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والبحث عن ناجين.
كما تداول ناشطون أنباء عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها لتفقد الموقع.
ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للانفجار، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.