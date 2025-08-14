عربي
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
وأفاد مدير صحة إدلب، عبر حساب المديرية الرسمي على تطبيق "تلغرام"، بأن الحصيلة الأولية للانفجار تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، مؤكدا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم الصحية عن كثب، وفقا للتلفزيون السوري. وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطها ناشطون تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة، مع أضرار مادية كبيرة لحقت بالموقع.من جهته، أكد الدفاع المدني السوري تسجيل إصابات نتيجة الانفجار، موضحا أن فرقه هرعت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والبحث عن ناجين. كما تداول ناشطون أنباء عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها لتفقد الموقع.ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للانفجار، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عنيف هز مستودع أسلحة في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، شمال غربي سوريا.
وأفاد مدير صحة إدلب، عبر حساب المديرية الرسمي على تطبيق "تلغرام"، بأن الحصيلة الأولية للانفجار تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، مؤكدا أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم الصحية عن كثب، وفقا للتلفزيون السوري.
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
أحمد الشرع يتجول في شوارع إدلب السورية... فيديو
15 فبراير, 12:23 GMT

وكان مراسل تلفزيون "سوريا" قد أورد أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة، مشيرا إلى حدوث انفجارات متتالية في الموقع، يُرجّح أنها ناتجة عن اشتعال الذخائر المخزنة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطها ناشطون تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة، مع أضرار مادية كبيرة لحقت بالموقع.
قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الداخلية السورية تكشف حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة
16 مايو, 12:49 GMT
من جهته، أكد الدفاع المدني السوري تسجيل إصابات نتيجة الانفجار، موضحا أن فرقه هرعت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والبحث عن ناجين.

كما تداول ناشطون أنباء عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها لتفقد الموقع.

ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للانفجار، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.
