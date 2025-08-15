عربي
أمساليوم
بث مباشر
سوريا... مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها "الممر الإنساني" من السويداء إلى دمشق
سوريا... مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها "الممر الإنساني" من السويداء إلى دمشق
سبوتنيك عربي
قتلت امرأة من محافظة السويداء السورية، اليوم الجمعة، جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتين مدنيتين أثناء عبورهما "الممر الإنساني" من السويداء إلى... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
سوريا... مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها "الممر الإنساني" من السويداء إلى دمشق

12:19 GMT 15.08.2025
قتلت امرأة من محافظة السويداء السورية، اليوم الجمعة، جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتين مدنيتين أثناء عبورهما "الممر الإنساني" من السويداء إلى العاصمة دمشق.
وقال مصدر أمني في محافظة درعا لوكالة الأنباء "سانا"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني".
وأضاف: "استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلاد
23 يوليو, 18:51 GMT
وأكد المصدر الأمني أن "الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وكان أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الخميس، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني.
ويعد ممر بصرى الشام الإنساني واحدا من الممرات التي افتتحتها السلطات السورية بالتعاون مع منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر العربي السوري، لتأمين خروج المدنيين من مناطق التوتر أو عودتهم إليها بشكل آمن.
كارثة إنسانية في السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
4 أغسطس, 09:17 GMT
وتعيش محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ 13 تموز/يوليو، أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب شحّ المحروقات، وسط توقف كامل للحركة التجارية مع باقي المحافظات السورية، بسبب التوترات الأمنية الأخيرة التي عصفت بالمحافظة.
وكانت شهدت السويداء في يوليو الماضي اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
