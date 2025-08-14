محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار
أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن وزارة الداخلية السورية تحقق في واقعة العنف التي وقعت في المستشفى الرئيسي بمدينة السويداء، يوم 16 يوليو/تموز الماضي، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية"، مساء الأربعاء، في ظل عودة تدريجية للنازحين إلى المحافظة بعد مواجهات شهدتها المنطقة.
وأوضح البكور أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في الوصول إلى داخل المستشفى للتحقيق في ملابسات الحادثة، مشدداً على أن السلطات تدين أي انتهاكات بغض النظر عن مصدرها.
وكان مقطع فيديو، نُشر مؤخرا، قد وثق لحظة إطلاق مسلحين النار على مسعف متطوع في المستشفى، مما أثار مطالبات ناشطين حقوقيين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة مجموعة من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد ممرات المستشفى، بينما يقف أمامهم مسلحون، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً.
ووثق الفيديو عراكاً قصيرا تبعه إطلاق نار أسفر عن مقتل المتطوع، حيث جُرّت جثته تاركة آثار دماء على الأرض.
وعلى صعيد آخر، أشار المحافظ إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية بالمحافظة، مؤكدا أن السلطات تعمل على معالجته. وقال: "نسهل دخول أي منظمة محلية تقدم مساعدات لدعم المحافظة".
كما كشف عن جهود منسقة مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، التي عانت من انقطاع مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية نتيجة المعارك وأعمال التخريب التي طالتها.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أكد أمس الأربعاء، عقب لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السويداء "جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم"، مشيرا إلى أن "ما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".
وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".
