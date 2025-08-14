عربي
https://sarabic.ae/20250814/محافظ-السويداء-نجري-تحقيقات-في-واقعة-المستشفى-وجهود-لإعادة-الإعمار-1103706807.html
محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار
محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن وزارة الداخلية السورية تحقق في واقعة العنف التي وقعت في المستشفى الرئيسي بمدينة السويداء، يوم 16 يوليو/تموز الماضي، بهدف... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T06:17+0000
2025-08-14T06:17+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السويداء
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103347534_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_497ec93fb3a84806047f08a3afff0d6f.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية"، مساء الأربعاء، في ظل عودة تدريجية للنازحين إلى المحافظة بعد مواجهات شهدتها المنطقة. وكان مقطع فيديو، نُشر مؤخرا، قد وثق لحظة إطلاق مسلحين النار على مسعف متطوع في المستشفى، مما أثار مطالبات ناشطين حقوقيين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية.وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة مجموعة من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد ممرات المستشفى، بينما يقف أمامهم مسلحون، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً. ووثق الفيديو عراكاً قصيرا تبعه إطلاق نار أسفر عن مقتل المتطوع، حيث جُرّت جثته تاركة آثار دماء على الأرض.كما كشف عن جهود منسقة مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، التي عانت من انقطاع مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية نتيجة المعارك وأعمال التخريب التي طالتها.وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".
https://sarabic.ae/20250812/اتفاق-سوري-أردني-أمريكي-على-تشكيل-مجموعة-عمل-لدعم-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1103652978.html
https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103347534_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_a30a7c15f8ee1359021050d7b317bc8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, العالم العربي

محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار

06:17 GMT 14.08.2025
© Photo / Social Media Imagesكارثة إنسانية في السويداء السورية
كارثة إنسانية في السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن وزارة الداخلية السورية تحقق في واقعة العنف التي وقعت في المستشفى الرئيسي بمدينة السويداء، يوم 16 يوليو/تموز الماضي، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية"، مساء الأربعاء، في ظل عودة تدريجية للنازحين إلى المحافظة بعد مواجهات شهدتها المنطقة.

وأوضح البكور أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في الوصول إلى داخل المستشفى للتحقيق في ملابسات الحادثة، مشدداً على أن السلطات تدين أي انتهاكات بغض النظر عن مصدرها.
وكان مقطع فيديو، نُشر مؤخرا، قد وثق لحظة إطلاق مسلحين النار على مسعف متطوع في المستشفى، مما أثار مطالبات ناشطين حقوقيين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، يلتقي وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في عمان، الأردن، 12 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
12 أغسطس, 14:38 GMT
وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة مجموعة من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد ممرات المستشفى، بينما يقف أمامهم مسلحون، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً.

ووثق الفيديو عراكاً قصيرا تبعه إطلاق نار أسفر عن مقتل المتطوع، حيث جُرّت جثته تاركة آثار دماء على الأرض.

وعلى صعيد آخر، أشار المحافظ إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية بالمحافظة، مؤكدا أن السلطات تعمل على معالجته. وقال: "نسهل دخول أي منظمة محلية تقدم مساعدات لدعم المحافظة".

كما كشف عن جهود منسقة مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، التي عانت من انقطاع مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية نتيجة المعارك وأعمال التخريب التي طالتها.
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
10 أغسطس, 20:44 GMT

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أكد أمس الأربعاء، عقب لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السويداء "جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم"، مشيرا إلى أن "ما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".

وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".

وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.

وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".
