https://sarabic.ae/20250814/محافظ-السويداء-نجري-تحقيقات-في-واقعة-المستشفى-وجهود-لإعادة-الإعمار-1103706807.html

محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار

محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار

سبوتنيك عربي

أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن وزارة الداخلية السورية تحقق في واقعة العنف التي وقعت في المستشفى الرئيسي بمدينة السويداء، يوم 16 يوليو/تموز الماضي، بهدف... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T06:17+0000

2025-08-14T06:17+0000

2025-08-14T06:17+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار السويداء

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103347534_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_497ec93fb3a84806047f08a3afff0d6f.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية"، مساء الأربعاء، في ظل عودة تدريجية للنازحين إلى المحافظة بعد مواجهات شهدتها المنطقة. وكان مقطع فيديو، نُشر مؤخرا، قد وثق لحظة إطلاق مسلحين النار على مسعف متطوع في المستشفى، مما أثار مطالبات ناشطين حقوقيين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية.وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة مجموعة من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد ممرات المستشفى، بينما يقف أمامهم مسلحون، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً. ووثق الفيديو عراكاً قصيرا تبعه إطلاق نار أسفر عن مقتل المتطوع، حيث جُرّت جثته تاركة آثار دماء على الأرض.كما كشف عن جهود منسقة مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، التي عانت من انقطاع مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية نتيجة المعارك وأعمال التخريب التي طالتها.وتابع: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة".وتطرق الشيباني إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمثل الشعب السوري، وهي محاولة لاستغلال أحداث السويداء.وتابع: "هذا المؤتمر يمثل انتهاكا لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة".

https://sarabic.ae/20250812/اتفاق-سوري-أردني-أمريكي-على-تشكيل-مجموعة-عمل-لدعم-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1103652978.html

https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html

أخبار السويداء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, العالم العربي