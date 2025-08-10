سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
سبوتنيك عربي
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد تهديدات المقاتلين الأجانب سوريا، مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين في محافظة السويداء. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T20:44+0000
2025-08-10T20:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
وفي بيان رئاسي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعا المجلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا.كما طالب مجلس الأمن السلطات السورية بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفا المقاتلين الأجانب بـ"الإرهابيين"، بينما رحب ببيان الحكومة السورية الذي أدان الأحداث وأكد فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنها.وطالب المجلس بضمان أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشفافة ووفق المعايير الدولية.وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، محذرا من أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار، مؤكدا أن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون شاملا بقيادة السوريين بما يضمن مشاركة جميع الأطياف وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
https://sarabic.ae/20250310/روسيا-أعضاء-مجلس-الأمن-متحدون-في-موقفهم-بشأن-عدم-جواز-استخدام-العنف-في-سوريا-1098560795.html
https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء

20:44 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد تهديدات المقاتلين الأجانب سوريا، مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين في محافظة السويداء.
وفي بيان رئاسي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعا المجلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا
10 مارس, 16:19 GMT
كما طالب مجلس الأمن السلطات السورية بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفا المقاتلين الأجانب بـ"الإرهابيين"، بينما رحب ببيان الحكومة السورية الذي أدان الأحداث وأكد فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المجلس بضمان أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشفافة ووفق المعايير الدولية.
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج
4 أغسطس, 11:22 GMT
وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، محذرا من أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار، مؤكدا أن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون شاملا بقيادة السوريين بما يضمن مشاركة جميع الأطياف وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала