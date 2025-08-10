https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
سبوتنيك عربي
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد تهديدات المقاتلين الأجانب سوريا، مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين في محافظة السويداء. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T20:44+0000
2025-08-10T20:44+0000
2025-08-10T20:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
وفي بيان رئاسي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعا المجلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا.كما طالب مجلس الأمن السلطات السورية بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفا المقاتلين الأجانب بـ"الإرهابيين"، بينما رحب ببيان الحكومة السورية الذي أدان الأحداث وأكد فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنها.وطالب المجلس بضمان أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشفافة ووفق المعايير الدولية.وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، محذرا من أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار، مؤكدا أن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون شاملا بقيادة السوريين بما يضمن مشاركة جميع الأطياف وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
https://sarabic.ae/20250310/روسيا-أعضاء-مجلس-الأمن-متحدون-في-موقفهم-بشأن-عدم-جواز-استخدام-العنف-في-سوريا-1098560795.html
https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد تهديدات المقاتلين الأجانب سوريا، مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين في محافظة السويداء.
وفي بيان رئاسي نشره الموقع الرسمي
للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعا المجلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا.
كما طالب مجلس الأمن
السلطات السورية بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفا المقاتلين الأجانب بـ"الإرهابيين"، بينما رحب ببيان الحكومة السورية الذي أدان الأحداث وأكد فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المجلس بضمان أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشفافة ووفق المعايير الدولية.
وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري
، محذرا من أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار، مؤكدا أن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون شاملا بقيادة السوريين بما يضمن مشاركة جميع الأطياف وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".