https://sarabic.ae/20250810/سوريا-مجلس-الأمن-يدين-أعمال-العنف-في-السويداء-1103585134.html

سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء

سوريا... مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء

سبوتنيك عربي

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد تهديدات المقاتلين الأجانب سوريا، مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين في محافظة السويداء. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T20:44+0000

2025-08-10T20:44+0000

2025-08-10T20:44+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg

وفي بيان رئاسي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعا المجلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا.كما طالب مجلس الأمن السلطات السورية بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفا المقاتلين الأجانب بـ"الإرهابيين"، بينما رحب ببيان الحكومة السورية الذي أدان الأحداث وأكد فتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنها.وطالب المجلس بضمان أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشفافة ووفق المعايير الدولية.وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، محذرا من أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار، مؤكدا أن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون شاملا بقيادة السوريين بما يضمن مشاركة جميع الأطياف وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

https://sarabic.ae/20250310/روسيا-أعضاء-مجلس-الأمن-متحدون-في-موقفهم-بشأن-عدم-جواز-استخدام-العنف-في-سوريا-1098560795.html

https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة