https://sarabic.ae/20250723/الهلال-الأحمر-السوري-يدخل-قافلة-مساعدات-إنسانية-إلى-السويداء-جنوبي-البلاد-1102962605.html
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلاد
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أدخل الهلال الأحمر السوري، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، عبر "معبر بصرى الشام" الإنساني شرقي درعا. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T18:51+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قافلة المساعدات ضمت 66 طنا من الطحين، و4 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف عبوة مياه وصهاريج من الوقود".وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة تناقلتها وسائل إعلام محلية.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلاد
أدخل الهلال الأحمر السوري، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، عبر "معبر بصرى الشام" الإنساني شرقي درعا.
وذكرت وكالة
الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قافلة المساعدات ضمت 66 طنا من الطحين، و4 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف عبوة مياه وصهاريج من الوقود".
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء
جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز
للإشراف على التنفيذ.