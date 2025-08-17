عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
https://sarabic.ae/20250817/تصويت-برأيك-هل-مطالب-السويداء-بـالاستقلال-بدلا-من-الحكم-الذاتي-يرجح-احتمالات-التقسيم-في-سوريا؟-1103845663.html
تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
سبوتنيك عربي
خرجت حشود من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس السبت، في تظاهرات رفعت خلالها أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب علم إسرائيل، في ساحة "السير" وسط المدينة مركز... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T12:12+0000
2025-08-17T12:12+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099995427_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_52021c6152e41b3f705505041136b5b4.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن التظاهرات طالبت بإخراج الحكومة من المحافظة وفتح المعابر، في خطوات وصفها مراقبون بأنها "تفجير متعمد لأي محاولات تهدئة سابقة، وهو مشهد غير مألوف على الساحة السورية".ومن جهته، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"، على حد قوله.برأيك... هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟تصويت... هل تنفذ حكومة دمشق محاسبة حقيقية لمرتكبي جرائم الساحل بعد تصنيفها أمميا كجرائم حرب؟تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099995427_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e14680f7b95c0d6c52ef26d08201307c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы

تصويت... برأيك هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟

12:12 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا.
مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
خرجت حشود من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس السبت، في تظاهرات رفعت خلالها أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب علم إسرائيل، في ساحة "السير" وسط المدينة مركز المحافظة، مرددين هتافات تدعو إلى الاستقلال.
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن التظاهرات طالبت بإخراج الحكومة من المحافظة وفتح المعابر، في خطوات وصفها مراقبون بأنها "تفجير متعمد لأي محاولات تهدئة سابقة، وهو مشهد غير مألوف على الساحة السورية".

وبحسب مراقبين، لم تأت تظاهرات السبت فجأة في السويداء، بل كانت ثمرة تراكمات سياسية وأمنية، إلا أنها هذه المرة "تخطت خطوطا حمراء"، إذ لم يكتف المتظاهرون بالمطالبة بالإصلاح أو الحكم الذاتي، بل تجاوزت مطالبهم إلى "حق تقرير المصير" واستقلال إداري وسياسي صريح، وسط رفعهم لعلم إسرائيل.

ومن جهته، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "رفض المجتمع السوري القاطع لأي محاولات لتقسيم سوريا"، ووصف المطالبين بالتقسيم بأنهم "سياسيون جهلة وحالمون"، على حد قوله.
برأيك... هل مطالب السويداء بـ"الاستقلال" بدلا من الحكم الذاتي يرجح احتمالات التقسيم في سوريا؟
عدد الأصوات7
تصويت... هل تنفذ حكومة دمشق محاسبة حقيقية لمرتكبي جرائم الساحل بعد تصنيفها أمميا كجرائم حرب؟
تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟
