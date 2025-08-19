https://sarabic.ae/20250819/إعلام-اجتماع-سوري-إسرائيلي-أمريكي-ينعقد-اليوم-في-باريس--1103929805.html

إعلام: اجتماع سوري إسرائيلي أمريكي ينعقد اليوم في باريس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت تلك الوسائل،نقلا عن مصدرين، أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في باريس الليلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سورياكارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية

