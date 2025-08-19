عربي
بث مباشر
إعلام: اجتماع سوري إسرائيلي أمريكي ينعقد اليوم في باريس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي...
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي توم براك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت تلك الوسائل،نقلا عن مصدرين، أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في باريس الليلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين".

وفي وقت سابق، أفاد موقع أمريكي نقلا عن مصادر، أن لقاء كان مقررا، يوم الأربعاء الماضي، بين المسؤولين الثلاثة في باريس تم تأجيله إلى وقت لاحق.

وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
إعلام يكشف عن لقاء وزير إسرائيلي مع الشيباني غدا في باريس
12 أغسطس, 19:22 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".

وفي 25 يوليو/تموز، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".

ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
