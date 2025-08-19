https://sarabic.ae/20250819/إعلام-اجتماع-سوري-إسرائيلي-أمريكي-ينعقد-اليوم-في-باريس--1103929805.html
إعلام: اجتماع سوري إسرائيلي أمريكي ينعقد اليوم في باريس
إعلام: اجتماع سوري إسرائيلي أمريكي ينعقد اليوم في باريس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T16:25+0000
2025-08-19T16:25+0000
2025-08-19T16:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وذكرت تلك الوسائل،نقلا عن مصدرين، أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في باريس الليلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سورياكارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
https://sarabic.ae/20250812/إعلام-يكشف-عن-لقاء-وزير-إسرائيلي-مع-الشيباني-غدا-في-باريس--1103662505.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: اجتماع سوري إسرائيلي أمريكي ينعقد اليوم في باريس
16:25 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 16:58 GMT 19.08.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي توم براك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت تلك الوسائل،نقلا عن مصدرين، أنه "من المقرر أن يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في باريس الليلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين".
وفي وقت سابق، أفاد موقع أمريكي نقلا عن مصادر، أن لقاء كان مقررا، يوم الأربعاء الماضي، بين المسؤولين الثلاثة في باريس تم تأجيله إلى وقت لاحق.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل
، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".
وفي 25 يوليو/تموز، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".
ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".