إعلام يكشف عن لقاء وزير إسرائيلي مع الشيباني غدا في باريس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/إعلام-يكشف-عن-لقاء-وزير-إسرائيلي-مع-الشيباني-غدا-في-باريس--1103662505.html
إعلام يكشف عن لقاء وزير إسرائيلي مع الشيباني غدا في باريس
إعلام يكشف عن لقاء وزير إسرائيلي مع الشيباني غدا في باريس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سوف يلتقي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم غد... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T19:22+0000
2025-08-12T19:22+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100698975_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2db34ab9cc1c9e3642d9204d1bfdd6ce.jpg
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين: "من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غدا الأربعاء، بباريس، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".
https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الأردنية-تؤكد-انعقاد-اجتماع-سوري-أمريكي-في-عمان-لبحث-الأوضاع-في-سوريا-1103639973.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100698975_68:0:1500:1074_1920x0_80_0_0_c699803627908b0e22695d2cb242ece5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام يكشف عن لقاء وزير إسرائيلي مع الشيباني غدا في باريس

19:22 GMT 12.08.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سوف يلتقي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم غد الأربعاء، في باريس.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين: "من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غدا الأربعاء، بباريس، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك".

وأضافت الوسائل أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين قالوا إن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول التوسط بين إسرائيل وسوريا من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء بجنوب سوريا لتوصيل المساعدات للدروز هناك".

يميننا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارك، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
12:53 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".

وفي 25 يوليو/تموز، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".

ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала