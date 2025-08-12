https://sarabic.ae/20250812/إعلام-يكشف-عن-لقاء-وزير-إسرائيلي-مع-الشيباني-غدا-في-باريس--1103662505.html
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سوف يلتقي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم غد... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سوف يلتقي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم غد الأربعاء، في باريس.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين: "من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غدا الأربعاء، بباريس، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك".
وأضافت الوسائل أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين قالوا إن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول التوسط بين إسرائيل وسوريا من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء بجنوب سوريا لتوصيل المساعدات للدروز هناك".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل
، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".
وفي 25 يوليو/تموز، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".
ونشر باراك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".