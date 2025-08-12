عربي
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع أردني سوري أمريكي في العاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع في سوريا.
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع أردني سوري أمريكي في العاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عقد مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراِك، وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، اجتماعا ثلاثيا مشتركا، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس، التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".
وكشفت الخارجية الأردنية أن "الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات، التي كانت استضافتها عمّان، بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وحل الأزمة هناك".

وأعلنت الخارجية الأردنية، في وقت سابق من اليوم، أن الصفدي اجتمع مع الشيباني وباراك، كل على حدة، قبيل الاجتماع الثلاثي، دون ذكر التفاصيل.

رحلات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
استجابة لنداءات السوريين في ليبيا... تسيير "رحلات عارضة" بين مطاري معيتيقة ودمشق
10:11 GMT
يذكر أنه في 13 يوليو الماضي، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن ‏استهدافه آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".

وأكد نتنياهو وكاتس، أن إسرائيل تعمل "على التصدي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات "قسد" شرق حلب
11:01 GMT
وأعلنت الرئاسة السورية، في 19 يوليو الماضي، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

وردًا على القرار، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، موافقتها على القرار والتزامها ببنوده، وتم تنظيم عملية خروج آمنة لعوائل عشائر البدو من داخل السويداء، بمرافقة قوات أممية.

وتسلط هذه المواجهات المسلحة جنوبي سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
