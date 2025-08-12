https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الأردنية-تؤكد-انعقاد-اجتماع-سوري-أمريكي-في-عمان-لبحث-الأوضاع-في-سوريا-1103639973.html
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع أردني سوري أمريكي في العاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع في سوريا. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عقد مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراِك، وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، اجتماعا ثلاثيا مشتركا، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس، التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".وكشفت الخارجية الأردنية أن "الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات، التي كانت استضافتها عمّان، بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وحل الأزمة هناك".يذكر أنه في 13 يوليو الماضي، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.وأكد نتنياهو وكاتس، أن إسرائيل تعمل "على التصدي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وأعلنت الرئاسة السورية، في 19 يوليو الماضي، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".وتسلط هذه المواجهات المسلحة جنوبي سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
