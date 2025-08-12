استجابة لنداءات السوريين في ليبيا... تسيير "رحلات عارضة" بين مطاري معيتيقة ودمشق

عربي
وقالت الهيئة في بيان صحفي، أمس الاثنين: "بناءً على جهود مستمرة واستجابة لنداءات السوريين في ليبيا، ستقوم الخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات عارضة خاصة بين ليبيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة لبدء التشغيل المنتظم".وكان رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي، كشف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا، ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية، ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي، دمشق/ طرابلس – بنغازي حلب/ طرابلس – بنغازي.وكان مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه منذ بداية العام الحالي، بعد إعادة تأهيله بشكل كامل بعد توقفه عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري عن تسيير "رحلات عارضة" خاصة من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس إلى مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتأمين سفر المواطنين السوريين المقيمين في الخارج.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، أمس الاثنين: "بناءً على جهود مستمرة واستجابة لنداءات السوريين في ليبيا، ستقوم الخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات عارضة خاصة بين ليبيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة لبدء التشغيل المنتظم".

وبيّنت الهئية، في بيانها، أن "هذه الرحلات ستنطلق اعتباراً من يوم الأحد 17 آب (أغسطس) الجاري، وستقتصر حاليًا على نقل المسافرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى مطار دمشق الدولي، من دون رحلات عودة من دمشق إلى طرابلس".

الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
سوريا تعلن موعد بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي
4 يناير, 11:07 GMT
وكان رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي، كشف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا، ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية، ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي، دمشق/ طرابلس – بنغازي حلب/ طرابلس – بنغازي.

وبيّن الصليبي أن "هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود الهيئة في إعادة ربط سوريا بجالياتها في الخارج، وتعزيز التواصل مع جميع الدول، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويساعد في عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم للمساهمة في عملية التعافي وإعادة البناء".

وكان مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه منذ بداية العام الحالي، بعد إعادة تأهيله بشكل كامل بعد توقفه عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.
