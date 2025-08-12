https://sarabic.ae/20250812/استجابة-لنداءات-السوريين-في-ليبيا-تسيير-رحلات-عارضة-بين-مطاري-معيتيقة-ودمشق-1103629536.html
استجابة لنداءات السوريين في ليبيا... تسيير "رحلات عارضة" بين مطاري معيتيقة ودمشق
استجابة لنداءات السوريين في ليبيا... تسيير "رحلات عارضة" بين مطاري معيتيقة ودمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري عن تسيير "رحلات عارضة" خاصة من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس إلى مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار الجهود الحكومية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T10:11+0000
2025-08-12T10:11+0000
2025-08-12T10:11+0000
أخبار سوريا اليوم
رحلات جوية
أخبار ليبيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104441/40/1044414037_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1d0eed9488041da8091a61b9cc62e4de.jpg
وقالت الهيئة في بيان صحفي، أمس الاثنين: "بناءً على جهود مستمرة واستجابة لنداءات السوريين في ليبيا، ستقوم الخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات عارضة خاصة بين ليبيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة لبدء التشغيل المنتظم".وكان رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي، كشف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا، ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية، ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي، دمشق/ طرابلس – بنغازي حلب/ طرابلس – بنغازي.وكان مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية وحركة المغادرة منه منذ بداية العام الحالي، بعد إعادة تأهيله بشكل كامل بعد توقفه عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.
https://sarabic.ae/20250104/سوريا-تعلن-موعد-بدء-استقبال-الرحلات-الجوية-الدولية-من-وإلى-مطار-دمشق-الدولي-1096467460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104441/40/1044414037_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_14d61aea0630e13900503c4941f92086.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رحلات جوية, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, رحلات جوية, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
استجابة لنداءات السوريين في ليبيا... تسيير "رحلات عارضة" بين مطاري معيتيقة ودمشق
أعلنت هيئة الطيران المدني السوري عن تسيير "رحلات عارضة" خاصة من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس إلى مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتأمين سفر المواطنين السوريين المقيمين في الخارج.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، أمس الاثنين: "بناءً على جهود مستمرة واستجابة لنداءات السوريين في ليبيا، ستقوم الخطوط الجوية السورية بتسيير رحلات عارضة خاصة بين ليبيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة
، إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة لبدء التشغيل المنتظم".
وبيّنت الهئية، في بيانها، أن "هذه الرحلات ستنطلق اعتباراً من يوم الأحد 17 آب (أغسطس) الجاري، وستقتصر حاليًا على نقل المسافرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى مطار دمشق الدولي، من دون رحلات عودة من دمشق إلى طرابلس".
وكان رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي، كشف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا، ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية
، ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي، دمشق/ طرابلس – بنغازي حلب/ طرابلس – بنغازي.
وبيّن الصليبي أن "هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود الهيئة في إعادة ربط سوريا بجالياتها في الخارج، وتعزيز التواصل مع جميع الدول، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويساعد في عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم للمساهمة في عملية التعافي وإعادة البناء".
وكان مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الدولية
وحركة المغادرة منه منذ بداية العام الحالي، بعد إعادة تأهيله بشكل كامل بعد توقفه عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم عودة النشاط تدريجيًا إليه وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات المؤقتة في سوريا.