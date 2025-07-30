https://sarabic.ae/20250730/مطار-دمشق-الدولي-يستعد-لواجهة-إعلانية-جديدة-بشراكة-إماراتية-1103198563.html
مطار دمشق الدولي يستعد لواجهة إعلانية جديدة بشراكة إماراتية
مطار دمشق الدولي يستعد لواجهة إعلانية جديدة بشراكة إماراتية
سبوتنيك عربي
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وشركة "فليك" للإعلان الطرقي، عقد استثمار في مجال الإعلانات لتطوير واجهات الإعلان في مطار دمشق الدولي. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:29+0000
2025-07-30T15:29+0000
2025-07-30T15:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المدير التنفيذي لشركة "فليك" للإعلان الطرقي، محمد المارديني، قوله في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "نفخر اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار مع مطار دمشق الدولي لإدارة وتطوير المساحات الإعلانية، في خطوة محورية ضمن رؤيتنا لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا".وتابع المارديني: "نؤمن بأن ما حققناه في مطارات أخرى من زيادة التفاعل الإعلاني ورفع قيمة الإعلانات، يمكن تحقيقه أيضاً في دمشق، مع مراعاة الطابع المحلي والثقافي للمكان، لافتا إلى أن "قيمة سوق الإعلانات في المطارات العالمية تقدر بنحو 4.24 مليارات دولار في عام 2024، وتسعى فليك إلى إدماج مطارات سوريا في هذا السوق، من خلال تقديم حلول إعلانية حديثة تواكب المعايير الدولية".وأضاف: "نؤكد في الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن هذا التعاقد الممتد لـ 5 سنوات، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل الجوي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة داخل المطارات السورية".وأكد قسام أن "اختيار شركة "فليك" يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الإعلانات داخل مطار دمشق الدولي، بما يواكب المعايير الدولية، ويعكس الصورة الحضارية للمطار كمرفق حيوي يرحب بالمسافرين من مختلف دول العالم".وفي وقت سابق،كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران في سوريا، بسبب تهالك البنية التحتية الحالية.وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مطار دمشق, أخبار الإعلانات, استثمار, العالم العربي, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مطار دمشق, أخبار الإعلانات, استثمار, العالم العربي, اقتصاد
مطار دمشق الدولي يستعد لواجهة إعلانية جديدة بشراكة إماراتية
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وشركة "فليك" للإعلان الطرقي، عقد استثمار في مجال الإعلانات لتطوير واجهات الإعلان في مطار دمشق الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المدير التنفيذي لشركة "فليك" للإعلان الطرقي، محمد المارديني، قوله في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "نفخر اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار مع مطار دمشق الدولي لإدارة وتطوير المساحات الإعلانية
، في خطوة محورية ضمن رؤيتنا لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا".
وأضاف: "هدفنا هو تقديم تجربة إعلانية تبرز الوجه العصري لدمشق منذ لحظة الوصول إلى أرض المطار، إيمانا منا بأن المطار هو النافذة الأولى التي يطل منها الزائر على البلاد".
وتابع المارديني: "نؤمن بأن ما حققناه في مطارات أخرى من زيادة التفاعل الإعلاني ورفع قيمة الإعلانات، يمكن تحقيقه أيضاً في دمشق، مع مراعاة الطابع المحلي والثقافي للمكان، لافتا إلى أن "قيمة سوق الإعلانات في المطارات العالمية تقدر بنحو 4.24 مليارات دولار في عام 2024، وتسعى فليك إلى إدماج مطارات سوريا في هذا السوق
، من خلال تقديم حلول إعلانية حديثة تواكب المعايير الدولية".
من جانبه، قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري هادي قسام: "إن توقيع اتفاقية استثمار الإعلانات في مطار دمشق الدولي مع شركة "فليك" الإماراتية، جاء بعد فوزها في المزايدة التي أُجريت وفق الأصول واستيفائها لكامل الشروط الفنية والقانونية".
وأضاف: "نؤكد في الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن هذا التعاقد الممتد لـ 5 سنوات، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل الجوي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة داخل المطارات السورية".
وأكد قسام أن "اختيار شركة "فليك" يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الإعلانات داخل مطار دمشق الدولي، بما يواكب المعايير الدولية، ويعكس الصورة الحضارية للمطار كمرفق حيوي يرحب بالمسافرين من مختلف دول العالم
".
وأعرب قسام عن أمله أن "يسهم هذا التعاون في رفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، في إطار رؤية الهيئة حتى عام 2030".
وفي وقت سابق،كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران في سوريا
، بسبب تهالك البنية التحتية الحالية.
وتخطط الحكومة السورية الجديدة، لبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا، إلى جانب تأهيل مطار دمشق الدولي الحالي ليرتفع استيعابه إلى 5 ملايين مسافر سنويا.
وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل
عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.