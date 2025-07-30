https://sarabic.ae/20250730/مطار-دمشق-الدولي-يستعد-لواجهة-إعلانية-جديدة-بشراكة-إماراتية-1103198563.html

مطار دمشق الدولي يستعد لواجهة إعلانية جديدة بشراكة إماراتية

مطار دمشق الدولي يستعد لواجهة إعلانية جديدة بشراكة إماراتية

سبوتنيك عربي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وشركة "فليك" للإعلان الطرقي، عقد استثمار في مجال الإعلانات لتطوير واجهات الإعلان في مطار دمشق الدولي. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T15:29+0000

2025-07-30T15:29+0000

2025-07-30T15:29+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المدير التنفيذي لشركة "فليك" للإعلان الطرقي، محمد المارديني، قوله في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "نفخر اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار مع مطار دمشق الدولي لإدارة وتطوير المساحات الإعلانية، في خطوة محورية ضمن رؤيتنا لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا".وتابع المارديني: "نؤمن بأن ما حققناه في مطارات أخرى من زيادة التفاعل الإعلاني ورفع قيمة الإعلانات، يمكن تحقيقه أيضاً في دمشق، مع مراعاة الطابع المحلي والثقافي للمكان، لافتا إلى أن "قيمة سوق الإعلانات في المطارات العالمية تقدر بنحو 4.24 مليارات دولار في عام 2024، وتسعى فليك إلى إدماج مطارات سوريا في هذا السوق، من خلال تقديم حلول إعلانية حديثة تواكب المعايير الدولية".وأضاف: "نؤكد في الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن هذا التعاقد الممتد لـ 5 سنوات، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل الجوي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة داخل المطارات السورية".وأكد قسام أن "اختيار شركة "فليك" يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الإعلانات داخل مطار دمشق الدولي، بما يواكب المعايير الدولية، ويعكس الصورة الحضارية للمطار كمرفق حيوي يرحب بالمسافرين من مختلف دول العالم".وفي وقت سابق،كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران في سوريا، بسبب تهالك البنية التحتية الحالية.وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.

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