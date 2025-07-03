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بعد توقف 13 عاما.. "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا
بعد توقف 13 عاما.. "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، حيث هبطت أولى طائراتها، اليوم الخميس، في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي،... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T09:46+0000
2025-07-03T09:46+0000
أخبار سوريا اليوم
الكويت
الجزيرة
رحلات طيران
العالم العربي
مطار دمشق
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وذكرت الشركة، في بيان، أن "الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يوميا، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يوميا قبل نهاية موسم الصيف"، ما يعكس نيتها في أن توسع حضورها في السوق السوري، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للانباء" سانا".وتنضم "الجزيرة" الكويتية إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.وفي حزيران/ يونيو الماضي، هبطت أول رحلة جوية سعودية مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة" فلاي ناس"، في مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر 12 عاما، في إعلان لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.وكان شهد مطار دمشق الدولي، الإثنين الماضي، وصول أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان بعد انقطاع استمر لسنوات، وذلك في إطار استئناف حركة الطيران المدني بين سوريا وعدد من الدول الأوروبية.وقال مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني السورية علاء صلال إن "الهيئة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران، وإنه تم تفعيل كل الخطوط سواء باتجاه أوروبا أو آسيا أو البلدان العربية".
https://sarabic.ae/20250628/مطارات-جديدة-وأنظمة-متطورة-خطة-شاملة-لإحياء-قطاع-الطيران-السوري-1102157149.html
https://sarabic.ae/20250420/عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-والإمارات-أول-طائرة-ركاب-تغادر-مطار-دمشق-1099720480.html
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أخبار سوريا اليوم, الكويت, الجزيرة, رحلات طيران, العالم العربي, مطار دمشق
أخبار سوريا اليوم, الكويت, الجزيرة, رحلات طيران, العالم العربي, مطار دمشق

بعد توقف 13 عاما.. "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

09:46 GMT 03.07.2025
© Photo / sana"الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا
الجزيرة الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Photo / sana
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أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، حيث هبطت أولى طائراتها، اليوم الخميس، في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي، وذلك بعد توقف استمر 13 عاما.
وذكرت الشركة، في بيان، أن "الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يوميا، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يوميا قبل نهاية موسم الصيف"، ما يعكس نيتها في أن توسع حضورها في السوق السوري، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للانباء" سانا".

وأكدت "سانا" أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجددا بشبكات النقل الجوي الإقليمي، وسط ترقب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.

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وتنضم "الجزيرة" الكويتية إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، هبطت أول رحلة جوية سعودية مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة" فلاي ناس"، في مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر 12 عاما، في إعلان لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
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وكان شهد مطار دمشق الدولي، الإثنين الماضي، وصول أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان بعد انقطاع استمر لسنوات، وذلك في إطار استئناف حركة الطيران المدني بين سوريا وعدد من الدول الأوروبية.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني السورية علاء صلال إن "الهيئة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران، وإنه تم تفعيل كل الخطوط سواء باتجاه أوروبا أو آسيا أو البلدان العربية".
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