https://sarabic.ae/20250703/بعد-توقف-13-عاما-الجزيرة-الكويتية-تستأنف-رحلاتها-الجوية-إلى-سوريا--1102302314.html

بعد توقف 13 عاما.. "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

بعد توقف 13 عاما.. "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، حيث هبطت أولى طائراتها، اليوم الخميس، في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي،... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T09:46+0000

2025-07-03T09:46+0000

2025-07-03T09:46+0000

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وذكرت الشركة، في بيان، أن "الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يوميا، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يوميا قبل نهاية موسم الصيف"، ما يعكس نيتها في أن توسع حضورها في السوق السوري، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للانباء" سانا".وتنضم "الجزيرة" الكويتية إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.وفي حزيران/ يونيو الماضي، هبطت أول رحلة جوية سعودية مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة" فلاي ناس"، في مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر 12 عاما، في إعلان لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.وكان شهد مطار دمشق الدولي، الإثنين الماضي، وصول أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان بعد انقطاع استمر لسنوات، وذلك في إطار استئناف حركة الطيران المدني بين سوريا وعدد من الدول الأوروبية.وقال مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني السورية علاء صلال إن "الهيئة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران، وإنه تم تفعيل كل الخطوط سواء باتجاه أوروبا أو آسيا أو البلدان العربية".

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أخبار سوريا اليوم, الكويت, الجزيرة, رحلات طيران, العالم العربي, مطار دمشق